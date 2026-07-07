Источники «Ведомостей»: зампред Конституционного суда уйдет в отставку

Мальбин напоминает, что Жаркова выступала судьей-докладчиком по большому числу дел, отличающихся различной отраслевой принадлежностью: вопросы касались трудового, административного, гражданского, уголовного и иных отраслей права, что подчеркивает высокий профессионализм и значительный ее опыт. На соответствующую должность мог быть рекомендован судья КС, который имеет бόльший опыт среди действующих, например, это может быть судья Сергей Князев, который работает в КС с 2008 г., говорит Мальбин. «Такое решение позволит также на перспективу сохранить в составе одного из опытнейших судей, поскольку Князев достигнет предельного возраста нахождения в должности уже через 2,5 года», – предполагает эксперт.