Источники «Ведомостей»: зампред Конституционного суда уйдет в отставку

Источники «Ведомостей»: зампред Конституционного суда уйдет в отставкуНазначенная в прошлом году Людмила Жаркова может вскоре сложить полномочия
Заместитель председателя Конституционного суда (КС) Людмила Жаркова может покинуть должность, рассказали три собеседника «Ведомостей», знакомых с процедурой принятия таких решений. По словам одного из источников, Жаркова проработает в наивысшей судебной инстанции до октября. Двое других также подтвердили этот срок ее работы.
Жаркова, утверждают источники «Ведомостей», не так давно написала заявление об уходе из КС, но «ей нужно довести до конца дела». Финальное решение кадрового вопроса по поводу назначения нового заместителя для Валерия Зорькина вероятнее всего будет отложено на осень, отмечают другие собеседники.
Жаркова была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре 2025 г. ей исполнилось 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его зама.
Прошлым летом Жаркова была назначена на должность заместителя Зорькина. Тогда повышение судьи помогло повременить с обновлением состава суда – без принятия такого кадрового решения уже в сентябре в КС осталось бы всего восемь судей: минимум, необходимый для принятия решений.
Решение об отставке Жарковой стало довольно неожиданным, говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, сейчас уже обсуждается несколько кандидатур на ее место.
Наиболее очевидный вариант, говорят два собеседника, – судья, экс-министр юстиции Александр Коновалов. При этом не для всех в судебной системе эта кандидатура самая очевидная – Коновалов стал судьей КС относительно недавно, в апреле прошлого года. Есть и другие люди, в том числе в КС, которых можно рассматривать в качестве заместителя Зорькина, уточнили собеседники.
В июне прошлого года при назначении Жарковой своим будущим замом Зорькин поддерживал ее личным присутствием и самыми лестными характеристиками. Это назначение пойдет суду только на добро и пользу, анонсировал Зорькин, охарактеризовав Жаркову как человека грамотного и с большим практическим опытом, писали «Ведомости».
«Для меня очень важно то, что в очень-то достаточно непростых ситуациях, сами вы понимаете, 90-е гг., да и сейчас всякие бывают моменты, она всегда оставалась в центре в смысле Конституции. Всякое бывало ведь в этой связи, в том числе и с судьями КС», – говорил он.
В 2025 г. Жаркова заняла вакантное место заместителя председателя КС, что, с одной стороны, позволило КС сохранить кворум, а с другой – в условиях достижения предельного возраста для судьи КС дало возможность ей продолжить осуществлять полномочия судьи, соглашается адвокат, к. ю. н. Дмитрий Мальбин. КС очевидно выиграл от такого назначения, сохранив в своем составе одну из наиболее опытных судей, рассуждает он.
Мальбин напоминает, что Жаркова выступала судьей-докладчиком по большому числу дел, отличающихся различной отраслевой принадлежностью: вопросы касались трудового, административного, гражданского, уголовного и иных отраслей права, что подчеркивает высокий профессионализм и значительный ее опыт. На соответствующую должность мог быть рекомендован судья КС, который имеет бόльший опыт среди действующих, например, это может быть судья Сергей Князев, который работает в КС с 2008 г., говорит Мальбин. «Такое решение позволит также на перспективу сохранить в составе одного из опытнейших судей, поскольку Князев достигнет предельного возраста нахождения в должности уже через 2,5 года», – предполагает эксперт.
Откуда придут новые судьи на вакантные места пока не обсуждалось. Последний раз набор состава суда обновлялся летом 2025 г. Судьями КС по предложению президента стали бывшие советник суда Константин Калиновский и руководитель секретариата КС Евгений Тарибо. Зорькин, выступая в Совете Федерации при обсуждении кандидатов, тепло поддержал коллег.