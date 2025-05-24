Валерию Зорькину предложили заместителя из числа действующих судей

Она была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре этого года Жарковой исполнится 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его заместителя. Еще при назначении в судьи, когда ей было 42 года, писали СМИ, Жаркову одобрили на должность, потому что она уже тогда считалась опытным «юристом из регионов» и «не была замечена ни в какой политике».