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Валерию Зорькину предложили заместителя из числа действующих судей

Повышение Людмилы Жарковой должно сохранить кворум и преемственность в Конституционном суде
Яна Суринская
Георгий Недогибченко
Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В Совет Федерации (СФ) 23 мая поступило представление президента Владимира Путина о назначении судьи Людмилы Жарковой на должность заместителя председателя Конституционного суда (КС). Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Место зампредседателя КС стало вакантным этой весной: в начале апреля стало известно о смерти 73-летнего Сергея Марина (занимал должность с 2009 г.). Пост считается вторым в иерархии КС после председателя и дает решающий голос в принятии решений в организационных вопросах, отметил руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Жаркова – идеальный кандидат на должность заместителя Валерия Зорькина КС в текущих обстоятельствах, сказала «Ведомостям» доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. Ее назначение, поясняет эксперт, позволяет решить сразу несколько проблем. В частности, это позволит в ближайшее время автоматически продлить полномочия  Жарковой.

Она была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре этого года Жарковой исполнится 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его заместителя. Еще при назначении в судьи, когда ей было 42 года, писали СМИ, Жаркову одобрили на должность, потому что она уже тогда считалась опытным «юристом из регионов» и «не была замечена ни в какой политике». 

Уроженка Петрозаводска поступила на юридический факультет ЛГУ в 1974 г., до 1981 г. работала нотариусом в своем городе. А в 1981-1990 гг. – народным судьей Октябрьского райсуда Петрозаводска. Затем два года была в должности заместителя министра юстиции Республики Карелия, до 1994 г. В 1993 г. она приняла участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания. В 1994 г. ее назначили судьей КС Карелии. Параллельно занималась преподаванием на юрфаке Петрозаводского государственного университета вплоть до назначения в КС. В суде Жаркова специализируется на трудовом и государственном праве.

Перевод Жарковой на новую должность позволяет КС повременить с обновлением состава суда, замечает Кряжкова. Без принятия такого кадрового решения уже в сентябре в КС осталось бы всего восемь судей – минимум, необходимый для принятия решений. Кроме того, отмечает эксперт, Жаркова – сейчас единственная женщина-судья в КС.

В середине апреля состав КС был доукомплектован. Его пополнил экс-министр юстиции, теперь уже экс-полпред президента в КС Александр Коновалов, став девятым судьей.

Было два сценария, считает Брикульский: назначить зампреда из числа действующих судей, не увеличивая численность КС или предложить нового судью в роли зампреда КС одновременно зампреда. Назначение Жарковой означает курс на определенную «консервацию» КС, считает эксперт.

Клишас анонсировал, что комитет предварительно рассмотрит кандидатуру Жарковой в своем заседании 3 июня и предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о ее назначении 4 июня.

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