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СФ рассмотрит кандидатуру Людмилы Жарковой на должность зампреда КС

Представление о назначении поступило от президента
Ведомости

В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента РФ о назначении на должность заместителя председателя Конституционного суда (КС) России действующего судьи КС Людмилы Жарковой. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Комитет СФ рассмотрит кандидатуру на заседании 3 июня и на следующий день предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении Жарковой, пояснил Клишас.

В январе «Ведомости» писали, что в 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. Кроме Жарковой, должность покинут Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова и Николай Мельников.

Людмила Жаркова родилась в 1955 г. Она окончила ЛГУ им. А.А. Жданова (сейчас – СПбГУ) и Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «менеджмент». Является заслуженным юристом РФ, награждена Почетной грамотой президента, орденом Дружбы и орденом Почета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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