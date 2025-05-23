СФ рассмотрит кандидатуру Людмилы Жарковой на должность зампреда КС

СФ рассмотрит кандидатуру Людмилы Жарковой на должность зампреда КСПредставление о назначении поступило от президента
В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента РФ о назначении на должность заместителя председателя Конституционного суда (КС) России действующего судьи КС Людмилы Жарковой. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Комитет СФ рассмотрит кандидатуру на заседании 3 июня и на следующий день предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении Жарковой, пояснил Клишас.
В январе «Ведомости» писали, что в 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. Кроме Жарковой, должность покинут Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова и Николай Мельников.
Людмила Жаркова родилась в 1955 г. Она окончила ЛГУ им. А.А. Жданова (сейчас – СПбГУ) и Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «менеджмент». Является заслуженным юристом РФ, награждена Почетной грамотой президента, орденом Дружбы и орденом Почета.