СФ рассмотрит кандидатуру Людмилы Жарковой на должность зампреда КС

В январе «Ведомости» писали, что в 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей КС. Кроме Жарковой, должность покинут Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова и Николай Мельников.