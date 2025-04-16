Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда

Александр Коновалов назначен судьей Конституционного судаЭто решение утвердил Совет Федерации
Сенаторы в ходе пленарного заседания Совета Федерации тайным голосованием утвердили экс-главу Минюста и полномочного представителя главы государства в Конституционном суде Александра Коновалова на должность судьи. После назначения на должность Коновалова привела к присяге спикер СФ Валентина Матвиенко.
По словам председателя КС Валерия Зорькина, Коновалов прошел очень большой путь. В нем, заметил Зорькин, есть очень важное сочетание – «большой практики» и «большого знания» правоприменительной практики. «Конечно, Конституционный суд поддерживает Александра Владимировича, чтобы он перешел в другое кресло – в кресло судьи. Я убедительно желал, чтобы он оказался среди судей», – заявил председатель.
С Зорькиным согласился глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он считает, что в первую очередь, Коновалов – доктор юридических наук, а потом уже – министр юстиции, полномочный представитель президента. «Наши позиции в чем-то иногда различаются, но в деталях. Иногда эти детали важны. Но всё-таки – в деталях. По базовым вопросам с Александром Владимировичем мы всегда совпадаем», – отметил Клишас.
Как рассказал с трибуны сам Коновалов, за последние пять лет КС рассматривал примерно по 12 000 – 13 000 обращений. Это широчайший спектр тем, и только на уровне постановлений за последний год КС проверял конституционность 14 кодексов, 13 законов, пять подзаконных актов, сказал он. По его мнению, каждое решение КС так или иначе формирует правоприменительную практику на годы или десятилетия вперед. К примеру, обратил внимание выступающий, КС часто сталкивается с делами, корни которых уходят еще в 90-е годы.
«И ты иной раз хватаешься за голову и думаешь – неужели эта проблема еще существует в правоприменительной практике, – поделился он. – А с другой стороны, идет столкновение c новыми реалиями, существование которых в сфере правоприменения «даже в голову бы не пришло».
Накануне комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал его кандидатуру. Комплименты в адрес Коновалова не стихали. Зорькин говорил, что Коновалов участвует не только в публичных процессах КС, но и во многих делах, где суд выносит письменное решение или ограничивается определением. Научные труды Коновалова он назвал «достижением российской науки». Сенатор от Чувашии Николай Федоров охарактеризовал кандидата, как «уникальную личность» и «блестящего юриста». «Придраться не к чему, даже если бы очень хотелось. Побольше бы таких судей на всех уровнях – и тогда человеку с душой юриста жилось бы легче», – добавил Федоров.
«Честно скажу, что я склонен думать, что наше законодательство не такое уж и плохое после того, как я пять лет его помогал апробировать в КС», – сказал тогда Коновалов.
Таким образом, теперь в наивысшей судебной инстанции стало девять судей (минимальное количество для сохранения кворума – восемь). О том, что Коновалова рассматривают на вакантную должность судьи «Ведомости» писали еще 26 февраля 2025 г. В 2025 г. состав судей КС изменится на треть, прогнозировали «Ведомости» в начале года. Двое из 11 судей уже достигли возрастного предела и ушли в отставку – это были Сергей Казанцев и Лариса Красавчикова. 70 лет в этом году также исполнится Николаю Мельникову и Людмиле Жарковой. В начале апреля на 74-м году жизни скончался зампред КС Сергей Маврин. Новый заместитель пока не выбран.
Коновалов родился 9 июня 1968 г. в Ленинграде. После школы в течение двух лет проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем поступил на кафедру гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (там же учился и в 1990-1999 гг. преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России), окончив его в 1992 г. по специальности «правоведение». В 1999 г. в СПбГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Владение и владельческая защита в гражданском праве», а в 2019 г. – докторскую («Принципы гражданского права: методологические и практические аспекты исследования») в Московском юридическом университете им. О.Е. Кутафина.
Свою карьеру Коновалов начал сразу после окончания университета в 1992 г. с должности помощника прокурора, а затем – следователя прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В 1994-1997 гг. служил прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1997 г. стал заместителем прокурора Московского района Санкт-Петербурга, а в 1998 г. – прокурором этого района. С 2001 по 2005 гг. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.
В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкортостан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском округе. 12 мая 2008 г. вскоре после избрания Дмитрия Медведева президентом России Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 21 января 2020 г. С 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в Конституционном суде. Политолог Михаил Виноградов в комментарии «Ведомостям» называл эту позицию «статусной, но не ключевой».
Коновалов – действительный государственный советник I класса и юстиции РФ. Награжден орденами Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, имеет троих детей. Кандидат в мастера спорта по академической гребле. В мае 2023 г. был включен в санкционный список США.