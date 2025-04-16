Александр Коновалов назначен судьей Конституционного суда

Таким образом, теперь в наивысшей судебной инстанции стало девять судей (минимальное количество для сохранения кворума – восемь). О том, что Коновалова рассматривают на вакантную должность судьи «Ведомости» писали еще 26 февраля 2025 г. В 2025 г. состав судей КС изменится на треть, прогнозировали «Ведомости» в начале года. Двое из 11 судей уже достигли возрастного предела и ушли в отставку – это были Сергей Казанцев и Лариса Красавчикова. 70 лет в этом году также исполнится Николаю Мельникову и Людмиле Жарковой. В начале апреля на 74-м году жизни скончался зампред КС Сергей Маврин. Новый заместитель пока не выбран.