Кто такой Александр Коновалов

Александр Коновалов родился 9 июня 1968 г. в Ленинграде. После школы в течение двух лет проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем поступил на кафедру гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (там же учился и в 1990-1999 гг. преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России), окончив его в 1992 г. по специальности «правоведение». В 1999 г. в СПбГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Владение и владельческая защита в гражданском праве», а в 2019 г. – докторскую («Принципы гражданского права : методологические и практические аспекты исследования») в Московском юридическом университете им. О.Е. Кутафина.