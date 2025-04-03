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Кто такой Александр Коновалов

Президент предложил назначить экс-министра юстиции на должность судьи КС
Денис Куренев
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

15 апреля комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) обсудит кандидатуру полпреда президента в Конституционном суде (КС), экс-министра юстиции Александра Коновалова на должность судьи КС РФ. Об этом 3 апреля сообщил председатель комитета Андрей Клишас. Предложения по кандидатам на должности судей в СФ вносит глава государства.

Чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, должно работать не менее 8 из 11 человек. 1 апреля скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин, еще четверо судей КС в этом году покидают свои должности по возрасту. В феврале полномочия сложил Сергей Казанцев, которому исполнилось 70 лет, а в марте – Лариса Красавчикова. Николаю Мельникову исполнится 70 лет в мае, а Людмиле Жарковой – в сентябре. О том что власти обсуждают включение Коновалова в состав КС, «Ведомости» писали еще в феврале.

Каждый судья КС РФ назначается на должность на заседании СФ в индивидуальном порядке тайным голосованием. После назначения на должность судья приводится к присяге председателем СФ.

Александр Коновалов родился 9 июня 1968 г. в Ленинграде. После школы в течение двух лет проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем поступил на кафедру гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (там же учился и в 1990-1999 гг. преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России), окончив его в 1992 г. по специальности «правоведение». В 1999 г. в СПбГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Владение и владельческая защита в гражданском праве», а в 2019 г. – докторскую («Принципы гражданского права : методологические и практические аспекты исследования») в Московском юридическом университете им. О.Е. Кутафина.

Свою карьеру Коновалов начал сразу после окончания университета в 1992 г. с должности помощника прокурора, а затем – следователя прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В 1994-1997 гг. служил прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1997 г. стал заместителем прокурора Московского района Санкт-Петербурга, а в 1998 г. – прокурором этого района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкорстан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском округе. 12 мая 2008 г. вскоре после избрания Дмитрия Медведева президентом России Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 21 января 2020 г. С 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в Конституционном суде. Политолог Михаил Виноградов в комментарии «Ведомостям» называл эту позицию «статусной, но не ключевой».

Коновалов – действительный государственный советник I класса и юстиции РФ. Награжден орденами Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, имеет троих детей. Кандидат в мастера спорта по академической гребле. В мае 2023 г. был включен в санкционный список США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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