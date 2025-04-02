«Конституционный технократ»: каким запомнили Сергея Маврина

Он представлял Россию в комитете экспертов Международной организации труда в течение 10 лет. «Его отличал фундаментальный подход к решению задач того времени: в третьем созыве был написан и принят Трудовой кодекс (ТК), который пришел на смену КЗОТ. Документ готовился в новых реалиях, мы активно изучали международный опыт трудового законодательства, и Маврин был тем человеком, у которого был в этом вопросе широкий кругозор, поэтому его комментарии и предложения всегда были четкими и емкими», – вспоминает депутат Сергей Неверов, который тогда как зампред комитета возглавлял одну из рабочих групп по подготовке ТК.