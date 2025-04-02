«Конституционный технократ»: каким запомнили Сергея Маврина

«Конституционный технократ»: каким запомнили Сергея МавринаНа 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда
Похороны заместителя председателя Конституционного суда (КС) Сергея Маврина пройдут в Санкт-Петербурге – он скончался 1 апреля на 74-м году жизни. Уроженец Брянска, начинал трудовую карьеру на заводе «Красный инструментальщик» – учеником слесаря. После службы в армии поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета на специальность «Правоведение».
В течение 13 лет возглавлял кафедру трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете и был заместителем декана юридического факультета. Маврин также входил в экспертный совет комитета Государственной думы третьего созыва по вопросам труда и социальной политики.
Он представлял Россию в комитете экспертов Международной организации труда в течение 10 лет. «Его отличал фундаментальный подход к решению задач того времени: в третьем созыве был написан и принят Трудовой кодекс (ТК), который пришел на смену КЗОТ. Документ готовился в новых реалиях, мы активно изучали международный опыт трудового законодательства, и Маврин был тем человеком, у которого был в этом вопросе широкий кругозор, поэтому его комментарии и предложения всегда были четкими и емкими», – вспоминает депутат Сергей Неверов, который тогда как зампред комитета возглавлял одну из рабочих групп по подготовке ТК.
В 2005 г. Маврин был назначен судьей КС, а с 2009 г. стал заместителем Валерия Зорькина. Судьи и сотрудники аппарата выразили соболезнования семье и близким Маврина, отметив, что его уход – огромная утрата для Конституционного суда и всего юридического сообщества. К соболезнованиям присоединился и полпред Совета Федерации в КС, председатель профильного комитета верхней палаты Андрей Клишас.
«Он был честным и принципиальным, человеком широкой души и большой порядочности. Благодаря своим личным качествам он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал», – охарактеризовал Маврина председатель Совета судей Виктор Момотов. Он напомнил, что Маврину были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Российской Федерации».
«Его работа в КС была скорее технократической: он редко выступал публично», – отметила юрист-конституционалист Ольга Подоплелова. В своем единственном особом мнении – по делу 2005 г. об агитации против всех кандидатов – он не согласился с постановлением КС (суд счел запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, неконституционным. – «Ведомости») и выступил за жесткий контроль избирательного процесса, отдавая приоритет государственному контролю за политической агитацией, напомнила она.
«Сергей Маврин был судьей, который выполнял свою работу», – сказал «Ведомостям» специализирующийся на конституционном праве адвокат Максим Сикач. «Мы не слышали от него громких заявлений, он не давал интервью, не был публичном теоретиком», – соглашается он. Особое мнение к тому постановлению по агитации против всех выразил без подробностей, дипломатично присоединился к позиции судьи Николая Бондаря, но, возможно, именно его голос был решающим затем в исторических постановлениях, предположил Сикач.
Теперь в КС осталось восемь судей – минимум для его стабильной работы. Таким образом, одна из задач КС – сохранить кворум, риск паралича работы уже на пороге, добавляет руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. В КС в плановом порядке могли заменить четверых из 11 судей в течение 2025 г. из-за их ухода по возрасту.
Первыми уже покинули суд Сергей Казанцев, которому в феврале исполнилось 70 лет и Лариса Красавчикова (март). На очереди – Николай Мельников (у него будет день рождения 27 мая) и Людмила Жаркова (3 сентября). Готовить замену нужно оперативно, считает Брикульский.
Назначение новых судей, по мнению Подоплеловой, скорее, кадровый, а не политический вопрос и независимо от новых фигур пока нет оснований ожидать каких-либо сдвигов в курсе КС.