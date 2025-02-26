Власти обсуждают включение в состав Конституционного суда Александра Коновалова

Власти обсуждают включение в состав Конституционного суда Александра КоноваловаВ 2025 году может смениться треть его состава
В ближайшее время наступит точка отсчета, после которой властям придется начать активный поиск кандидатов в состав Конституционного суда (КС). Дело в том, что в 2025 г. из состава в 11 судей четверо уйдут в отставку по возрасту, как уже писали «Ведомости», а первым уже в ближайшую неделю должен объявить об уходе Сергей Казанцев. Ему уже 16 февраля исполнилось 70 лет – максимум для судьи КС (кроме председателя и заместителя председателя, для которых ограничения сняты).
Последовательность остальных решений тоже очевидна: КС покинут судьи Лариса Красавчикова (день рождения 21 марта), Николай Мельников (27 мая) и Людмила Жаркова (3 сентября). Предложения по кандидатам на должности судей в Совет Федерации вносит глава государства. Чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, должно работать не менее восьми из 11 человек, но, как подчеркивали источники «Ведомостей», не стоит опасаться, что кворума не будет: такого не было ни разу в истории наивысшей инстанции.
Власти, как рассказывают собеседники «Ведомостей», уже обсуждают, кто мог бы войти в состав КС в течение этого года. По словам трех источников «Ведомостей», наиболее вероятная кандидатура – это бывший министр юстиции России (2008–2020 гг.), полномочный представитель главы государства в КС Александр Коновалов. Его фигура обсуждается несколько месяцев, говорит источник, близкий к администрации президента, а дискуссия по кандидатам связана в том числе с оценкой необходимости обновления суда в данный момент. Собеседник, знакомый с работой КС, назвал Коновалова «самым очевидным» для назначения в состав суда. Кроме Коновалова в числе претендентов рассматриваются и другие люди из числа конституционалистов и специалисты, давно непосредственно работающие с Зорькиным, замечает другой источник «Ведомостей», близкий к АП.
Сам полпред президента в КС действительно хочет стать судьей, говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей».
Он отмечает, что Коновалов «хороший, знающий юрист». По его словам, судья КС – это действительно высокий статус, который дает многолетние гарантии, ведь в такой должности можно работать до 70 лет. С другой стороны, для работы в КС нужна высокая работоспособность, добавляет он.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о том, действительно ли Коновалова назначат судьей КС.
56-летний Коновалов окончил Санкт-петербургский государственный университет. Он выпускник кафедры гражданского права юрфака СПбГУ, где учился и преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Тема диссертации – «Владение и владельческая защита в гражданском праве» (1999). Свою карьеру он начал в 1992 г. с должности помощника прокурора Выборгского района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга. В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкорстан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента в Приволжском округе. С 2008 г. после избрания Медведева президентом России Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 2020 г., а с 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в КС.
Коновалов – из плеяды «медведевских юристов», замечает политолог Михаил Виноградов: после ухода экс-президента в Совбез он был перемещен на статусную, но не ключевую позицию представителя президента в КС. А статус судьи КС, по его мнению, в этом случае будет более стабильной позицией. В любом случае, как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, отобранные претенденты обеспечат стабильную работу КС.