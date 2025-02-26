Власти обсуждают включение в состав Конституционного суда Александра Коновалова

56-летний Коновалов окончил Санкт-петербургский государственный университет. Он выпускник кафедры гражданского права юрфака СПбГУ, где учился и преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Тема диссертации – «Владение и владельческая защита в гражданском праве» (1999). Свою карьеру он начал в 1992 г. с должности помощника прокурора Выборгского района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга. В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкорстан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента в Приволжском округе. С 2008 г. после избрания Медведева президентом России Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 2020 г., а с 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в КС.