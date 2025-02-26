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Власти обсуждают включение в состав Конституционного суда Александра Коновалова

В 2025 году может смениться треть его состава
Яна Суринская
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Конституционный суд могут пополнить опытные юристы такие как Александр Коновалов
Конституционный суд могут пополнить опытные юристы такие как Александр Коновалов / Павел Бедняков / РИА Новости

В ближайшее время наступит точка отсчета, после которой властям придется начать активный поиск кандидатов в состав Конституционного суда (КС). Дело в том, что в 2025 г. из состава в 11 судей четверо уйдут в отставку по возрасту, как уже писали «Ведомости», а первым уже в ближайшую неделю должен объявить об уходе Сергей Казанцев. Ему уже 16 февраля исполнилось 70 лет – максимум для судьи КС (кроме председателя и заместителя председателя, для которых ограничения сняты).

Последовательность остальных решений тоже очевидна: КС покинут судьи Лариса Красавчикова (день рождения 21 марта), Николай Мельников (27 мая) и Людмила Жаркова (3 сентября). Предложения по кандидатам на должности судей в Совет Федерации вносит глава государства. Чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, должно работать не менее восьми из 11 человек, но, как подчеркивали источники «Ведомостей», не стоит опасаться, что кворума не будет: такого не было ни разу в истории наивысшей инстанции.

Власти, как рассказывают собеседники «Ведомостей», уже обсуждают, кто мог бы войти в состав КС в течение этого года. По словам трех источников «Ведомостей», наиболее вероятная кандидатура – это бывший министр юстиции России (2008–2020 гг.), полномочный представитель главы государства в КС Александр Коновалов. Его фигура обсуждается несколько месяцев, говорит источник, близкий к администрации президента, а дискуссия по кандидатам связана в том числе с оценкой необходимости обновления суда в данный момент. Собеседник, знакомый с работой КС, назвал Коновалова «самым очевидным» для назначения в состав суда. Кроме Коновалова в числе претендентов рассматриваются и другие люди из числа конституционалистов и специалисты, давно непосредственно работающие с Зорькиным, замечает другой источник «Ведомостей», близкий к АП.

Сам полпред президента в КС действительно хочет стать судьей, говорит еще один близкий к АП источник «Ведомостей».

Он отмечает, что Коновалов «хороший, знающий юрист». По его словам, судья КС – это действительно высокий статус, который дает многолетние гарантии, ведь в такой должности можно работать до 70 лет. С другой стороны, для работы в КС нужна высокая работоспособность, добавляет он.

«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о том, действительно ли Коновалова назначат судьей КС.

56-летний Коновалов окончил Санкт-петербургский государственный университет. Он выпускник кафедры гражданского права юрфака СПбГУ, где учился и преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Тема диссертации – «Владение и владельческая защита в гражданском праве» (1999). Свою карьеру он начал в 1992 г. с должности помощника прокурора Выборгского района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга. В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкорстан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента в Приволжском округе. С 2008 г. после избрания Медведева президентом России Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 2020 г., а с 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в КС.

Коновалов – из плеяды «медведевских юристов», замечает политолог Михаил Виноградов: после ухода экс-президента в Совбез он был перемещен на статусную, но не ключевую позицию представителя президента в КС. А статус судьи КС, по его мнению, в этом случае будет более стабильной позицией. В любом случае, как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, отобранные претенденты обеспечат стабильную работу КС.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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