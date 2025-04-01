На 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда Сергей Маврин

На 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда Сергей МавринОн занимал пост на протяжении 16 лет
В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин, сообщили в Telegram-канале суда.
В сообщении судьи и сотрудники аппарата Конституционного суда выразили соболезнования родным и близким Маврина, а также сообщили, что скорбят вместе с ними. «Уход Сергея Петровича – невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества», – сообщили в пресс-службе суда.
«Вечная память!» – написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале после известия о кончине Маврина.
Маврин родился в 1951 г. в Брянске. После окончания школы он начал свою трудовую деятельность как ученик слесаря на заводе «Красный инструментальщик». После службы в армии поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова.
В течение 13 лет он руководил кафедрой трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете, также занимая должность заместителя декана юридического факультета. Маврин был членом экспертного совета комитета Государственной думы третьего созыва, который занимался вопросами труда и социальной политики. На протяжении 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), входящей в состав ООН.
В 2005 г. Маврин был назначен судьей Конституционного суда РФ, с 2009 г. – заместителем председателя. Награжден орденом Почета, а в 2007 г. получил звание заслуженного юриста, в 2011 г. – заслуженного деятеля науки РФ.