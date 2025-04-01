На 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда Сергей Маврин

В течение 13 лет он руководил кафедрой трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете, также занимая должность заместителя декана юридического факультета. Маврин был членом экспертного совета комитета Государственной думы третьего созыва, который занимался вопросами труда и социальной политики. На протяжении 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), входящей в состав ООН.