Газета
Телеграм
/ Общество

На 74-м году жизни скончался зампред Конституционного суда Сергей Маврин

Он занимал пост на протяжении 16 лет
Анастасия Брянцева
Павел Бедняков / РИА Новости
Павел Бедняков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин, сообщили в Telegram-канале суда.

В сообщении судьи и сотрудники аппарата Конституционного суда выразили соболезнования родным и близким Маврина, а также сообщили, что скорбят вместе с ними. «Уход Сергея Петровича – невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества», – сообщили в пресс-службе суда.

«Вечная память!» – написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале после известия о кончине Маврина.

Маврин родился в 1951 г. в Брянске. После окончания школы он начал свою трудовую деятельность как ученик слесаря на заводе «Красный инструментальщик». После службы в армии поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова.

В течение 13 лет он руководил кафедрой трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете, также занимая должность заместителя декана юридического факультета. Маврин был членом экспертного совета комитета Государственной думы третьего созыва, который занимался вопросами труда и социальной политики. На протяжении 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), входящей в состав ООН.

В 2005 г. Маврин был назначен судьей Конституционного суда РФ, с 2009 г. – заместителем председателя. Награжден орденом Почета, а в 2007 г. получил звание заслуженного юриста, в 2011 г. – заслуженного деятеля науки РФ. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных