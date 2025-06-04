Сенаторы оценили кандидатуру будущего заместителя Валерия Зорькина

Сенаторы оценили кандидатуру будущего заместителя Валерия ЗорькинаСудья Людмила Жаркова пообещала справиться с поставленными задачами на новом посту
Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации единогласно рекомендовал назначить судью Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя Конституционного суда. Пленарное заседание сенаторов, где примут итоговое решение о повышении Жарковой, назначено на 4 июня.
Своего будущего заместителя на заседании профильного комитета Совета Федерации председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин поддерживал личным присутствием и самыми лестными характеристиками. Кандидатуру Жарковой на рассмотрение верхней палаты парламента президент внес 23 мая, вопрос о ее назначении будет рассмотрен 4 июня и, судя по тому, как проходило заседание комитета, процедура пройдет максимально комфортно.
Назначение Жарковой пойдет суду только на добро и пользу, анонсировал Зорькин, охарактеризовав ее как человека грамотного и с большим практическим опытом.
«Для меня очень важно то, что в очень-то достаточно непростых ситуациях, сами вы понимаете, 90-е гг., да и сейчас всякие бывают моменты, она всегда оставалась в центре в смысле Конституции. Всякое бывало ведь в этой связи, в том числе и с судьями КС», – сказал Зорькин.
Председатель комитета Андрей Клишас сразу заверил: «В моих симпатиях к Людмиле Михайловне можете не сомневаться». Свое расположение он объяснил тем, что именно Жаркова была судьей-докладчиком по делам, где рассматривались вопросы, связанные с ответственным обращением с животными.
«Я вам доверяю, хоть вы и судья», – признался, в свою очередь, Жарковой сенатор Николай Федоров, назвав ее кандидатурой «бесспорной».
Единственный вопрос возник только у сенатора Натальи Кувшиновой. Она поинтересовалась, какие вопросы защиты трудовых прав являются наиболее частыми для рассмотрения в КС и какие из них требуют законодательного регулирования. Судья ответила, что нормы трудового законодательства не так часто оспариваются в суде, но при этом посетовала, что исполнение по принятым постановлениям хромает. В качестве примера она привела решения КС об оплате труда педагогов: «Несколько решений мы вынесли одно за другим, и оказывается, что как-то они не воспринимаются на практике и педагоги по-прежнему получают иногда за дополнительные работы, им не доплачивается к основному заработку, и это пришлось, конечно, отрегулировать вынесением решения о разъяснении».
Из карельского КС в федеральный
Жаркова специализируется на трудовом и государственном праве.
Пост заместителя Зорькина стал вакантным после смерти в начале апреля судьи Сергея Маврина. «Мы справимся с этими задачами, которые стали неожиданными, видит бог, для меня, и форс-мажор, который возник, – это на самом деле, конечно, непросто, скажем так», – призналась Жаркова, пообещав, что справится с такой ответственной должностью. Отдельно она остановилась на продуктивности работы КС, несмотря на то что суд сталкивается с самыми разными отраслевыми нормами. «И если даже не признаем нормы неконституционными, то путем истолкования защищаются, как правило, граждане и их дела пересматриваются потом в судах общей юрисдикции или в арбитражных судах», – отметила судья. Она добавила, что КС справляется со всеми обращениями граждан, несмотря на то что Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека.
Жаркова была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре этого года ей исполнится 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его заместителя.
Кроме того, перевод Жарковой на новую должность позволяет КС повременить с обновлением состава суда, говорила «Ведомостям» доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова Без принятия такого кадрового решения уже в сентябре в КС осталось бы всего восемь судей – минимум, необходимый для принятия решений, поясняла она. В середине апреля состав КС был доукомплектован. Его пополнил бывший министр юстиции, теперь уже бывший полпред президента в КС Александр Коновалов, ставший девятым судьей.