Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Сенаторы оценили кандидатуру будущего заместителя Валерия Зорькина

Судья Людмила Жаркова пообещала справиться с поставленными задачами на новом посту
Яна Суринская
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации единогласно рекомендовал назначить судью Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя Конституционного суда. Пленарное заседание сенаторов, где примут итоговое решение о повышении Жарковой, назначено на 4 июня.

Своего будущего заместителя на заседании профильного комитета Совета Федерации председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин поддерживал личным присутствием и самыми лестными характеристиками. Кандидатуру Жарковой на рассмотрение верхней палаты парламента президент внес 23 мая, вопрос о ее назначении будет рассмотрен 4 июня и, судя по тому, как проходило заседание комитета, процедура пройдет максимально комфортно.

Назначение Жарковой пойдет суду только на добро и пользу, анонсировал Зорькин, охарактеризовав ее как человека грамотного и с большим практическим опытом.

«Для меня очень важно то, что в очень-то достаточно непростых ситуациях, сами вы понимаете, 90-е гг., да и сейчас всякие бывают моменты, она всегда оставалась в центре в смысле Конституции. Всякое бывало ведь в этой связи, в том числе и с судьями КС», – сказал Зорькин.

Председатель комитета Андрей Клишас сразу заверил: «В моих симпатиях к Людмиле Михайловне можете не сомневаться». Свое расположение он объяснил тем, что именно Жаркова была судьей-докладчиком по делам, где рассматривались вопросы, связанные с ответственным обращением с животными.

«Я вам доверяю, хоть вы и судья», – признался, в свою очередь, Жарковой сенатор Николай Федоров, назвав ее кандидатурой «бесспорной».

Единственный вопрос возник только у сенатора Натальи Кувшиновой. Она поинтересовалась, какие вопросы защиты трудовых прав являются наиболее частыми для рассмотрения в КС и какие из них требуют законодательного регулирования. Судья ответила, что нормы трудового законодательства не так часто оспариваются в суде, но при этом посетовала, что исполнение по принятым постановлениям хромает. В качестве примера она привела решения КС об оплате труда педагогов: «Несколько решений мы вынесли одно за другим, и оказывается, что как-то они не воспринимаются на практике и педагоги по-прежнему получают иногда за дополнительные работы, им не доплачивается к основному заработку, и это пришлось, конечно, отрегулировать вынесением решения о разъяснении».

Из карельского КС в федеральный

Новому заместителю Зорькина 69 лет. Уроженка Петрозаводска в 1974 г. поступила на юридический факультет ЛГУ, после окончания которого вернулась в родной город, где работала нотариусом. В 1981–1990 гг. – народный судья Октябрьского райсуда Петрозаводска. В 1990 г. перешла в министерство юстиции Карелии, где в 1992 г. стала заместителем министра. Принимала участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания (1993 г.). С 1994 г. – судья КС Карелии, преподаватель на юрфаке Петрозаводского госуниверситета. С 1997 г. – судья КС Российской Федерации.

Жаркова специализируется на трудовом и государственном праве.

Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

Пост заместителя Зорькина стал вакантным после смерти в начале апреля судьи Сергея Маврина. «Мы справимся с этими задачами, которые стали неожиданными, видит бог, для меня, и форс-мажор, который возник, – это на самом деле, конечно, непросто, скажем так», – призналась Жаркова, пообещав, что справится с такой ответственной должностью. Отдельно она остановилась на продуктивности работы КС, несмотря на то что суд сталкивается с самыми разными отраслевыми нормами. «И если даже не признаем нормы неконституционными, то путем истолкования защищаются, как правило, граждане и их дела пересматриваются потом в судах общей юрисдикции или в арбитражных судах», – отметила судья. Она добавила, что КС справляется со всеми обращениями граждан, несмотря на то что Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Жаркова была назначена судьей КС еще в 1997 г. – тогда ее кандидатуру предложил президент Борис Ельцин. В сентябре этого года ей исполнится 70 лет – это предельный возраст для работы в КС. Исключение закон делает как раз для председателя КС и его заместителя.

Кроме того, перевод Жарковой на новую должность позволяет КС повременить с обновлением состава суда, говорила «Ведомостям» доцент РГУП им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова Без принятия такого кадрового решения уже в сентябре в КС осталось бы всего восемь судей – минимум, необходимый для принятия решений, поясняла она. В середине апреля состав КС был доукомплектован. Его пополнил бывший министр юстиции, теперь уже бывший полпред президента в КС Александр Коновалов, ставший девятым судьей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных