Сенаторы оценили кандидатуру будущего заместителя Валерия Зорькина

Пост заместителя Зорькина стал вакантным после смерти в начале апреля судьи Сергея Маврина. «Мы справимся с этими задачами, которые стали неожиданными, видит бог, для меня, и форс-мажор, который возник, – это на самом деле, конечно, непросто, скажем так», – призналась Жаркова, пообещав, что справится с такой ответственной должностью. Отдельно она остановилась на продуктивности работы КС, несмотря на то что суд сталкивается с самыми разными отраслевыми нормами. «И если даже не признаем нормы неконституционными, то путем истолкования защищаются, как правило, граждане и их дела пересматриваются потом в судах общей юрисдикции или в арбитражных судах», – отметила судья. Она добавила, что КС справляется со всеми обращениями граждан, несмотря на то что Россия вышла из юрисдикции Европейского суда по правам человека.