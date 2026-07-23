Комитет Совфеда поддержал назначение Коновалова зампредом КС

На посту заместителя председателя КС Коновалов сменит Людмилу Жаркову. Еще 7 июля «Ведомости» писали, что она намерена покинуть должность осенью. Один из источников пояснял, что Жарковой еще нужно довести до конца дела, которыми она занимается. Известно, что заявление об освобождении от должности по собственному желанию она подала 29 июня.