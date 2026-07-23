Комитет Совфеда поддержал назначение Коновалова зампредом КС
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате назначить Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда (КС) РФ. Об этом сообщили в официальном канале суда.
Ожидается, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании СФ 24 июля. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Коновалова 20 июля, предложив назначить его на должность с 1 октября 2026 г.
На посту заместителя председателя КС Коновалов сменит Людмилу Жаркову. Еще 7 июля «Ведомости» писали, что она намерена покинуть должность осенью. Один из источников пояснял, что Жарковой еще нужно довести до конца дела, которыми она занимается. Известно, что заявление об освобождении от должности по собственному желанию она подала 29 июня.
Коновалов был назначен судьей КС в апреле 2025 г. До этого он занимал должность полномочного представителя президента в КС, а в 2008–2020 гг. возглавлял Министерство юстиции России.
По оценке адвоката Дмитрия Мальбина, несмотря на относительно небольшой стаж работы судьей КС, Коновалов обладает значительным опытом в сфере конституционного правосудия благодаря многолетней работе в качестве полномочного представителя президента в КС.