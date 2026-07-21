Александра Коновалова хотят назначить зампредом Конституционного суда

Коновалов родился 9 июня 1968 г. в Ленинграде. После школы в течение двух лет проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем поступил на кафедру гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (там же учился и в 1990–1999 гг. преподавал Дмитрий Медведев, ныне зампред Совета безопасности России), окончив его в 1992 г. по специальности «правоведение». В 1999 г. в СПбГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему «Владение и владельческая защита в гражданском праве», а в 2019 г. – докторскую на тему «Принципы гражданского права: методологические и практические аспекты исследования» в Московском юридическом университете им. Кутафина.

Свою карьеру Коновалов начал сразу после окончания университета в 1992 г. с должности помощника прокурора, а затем следователя прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В 1994–1997 гг. служил прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1997 г. стал заместителем прокурора Московского района Санкт-Петербурга, а в 1998 г. – прокурором этого района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.

Коновалов – действительный государственный советник РФ I класса и действительный государственный советник юстиции РФ. Награжден орденами Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, имеет троих детей. Кандидат в мастера спорта по академической гребле. В мае 2023 г. был включен в санкционный список США.

В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкортостан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском округе. 12 мая 2008 г., вскоре после избрания Медведева президентом России, Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 21 января 2020 г. С 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в Конституционном суде.