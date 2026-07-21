Александра Коновалова хотят назначить зампредом Конституционного суда

Александра Коновалова хотят назначить зампредом Конституционного судаОн сменит на этом посту Людмилу Жаркову
Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении судьи Конституционного суда (КС) Александра Коновалова заместителем председателя суда с 1 октября 2026 г., сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Еще одним представлением глава государства предложил назначить судьей КС Викторию Коробченко. 24 июля сенаторы планируют рассмотреть вопрос об их назначении на пленарном заседании палаты.
Коновалов на посту заместителя председателя КС сменит Людмилу Жаркову. О том, что она намерена покинуть эту должность осенью, «Ведомости» писали 7 июля. Один из источников тогда говорил, что Жарковой еще нужно довести до конца дела, которыми она занимается. Заместителем председателя КС она стала в 2025 г. Назначение Жарковой позволяло ей продолжить работу в суде после достижения предельного возраста.
Жаркова написала заявление о снятии с должности заместителя председателя КС по собственному желанию 29 июня. Коновалов сразу рассматривался в качестве одного из наиболее очевидных кандидатов на освободившуюся должность. Он был назначен судьей в 2025 г. До перехода в КС Коновалов занимал должность полномочного представителя президента в Конституционном суде, а в 2008–2020 гг. при Дмитрии Медведеве возглавлял Министерство юстиции.
Теперь предполагается, что Коновалов займет должность зампреда с 1 октября. Несмотря на непродолжительный стаж работы судьей Коновалов имеет большой опыт в сфере конституционного правосудия, поскольку длительное время занимал должность полномочного представителя, говорит адвокат Дмитрий Мальбин.
Карьера Коновалова
Свою карьеру Коновалов начал сразу после окончания университета в 1992 г. с должности помощника прокурора, а затем следователя прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В 1994–1997 гг. служил прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1997 г. стал заместителем прокурора Московского района Санкт-Петербурга, а в 1998 г. – прокурором этого района. С 2001 по 2005 г. был заместителем и первым заместителем прокурора Санкт-Петербурга.
Коновалов – действительный государственный советник РФ I класса и действительный государственный советник юстиции РФ. Награжден орденами Почета (2008) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, имеет троих детей. Кандидат в мастера спорта по академической гребле. В мае 2023 г. был включен в санкционный список США.
В феврале 2005 г. ненадолго стал прокурором Республики Башкортостан, но уже в ноябре был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском округе. 12 мая 2008 г., вскоре после избрания Медведева президентом России, Коновалов стал министром юстиции и прослужил на этом посту до 21 января 2020 г. С 31 января 2020 г. после отставки с должности министра представляет президента в Конституционном суде.
Второе кадровое решение касается Коробченко. В 2003 г. она защитила диссертацию по теме «Защита трудовых прав и интересов работников при процедурах банкротства работодателя». Ее научным руководителем был судья КС Сергей Маврин, который с 2009 г. занимал пост зампреда Валерия Зорькина. Маврин скончался в апреля 2025 г. в возрасте 74 лет.
Сейчас Коробченко является заместителем руководителя аппарата КС – начальником секретариата.
Кандидатура Коновалова на освобождающуюся должность зампреда КС отходит от логики предыдущего назначения, когда главным соображением был огромный опыт работы Жарковой именно в качестве судьи КС, считает кандидат юридических наук, доцент РГУП им. Лебедева Ольга Кряжкова. При этом законодательных препятствий к тому варианту, который был избран, не существует: президент не связан формальными требованиями ни в формировании выбора, ни в его обосновании, отмечает она.
Что касается предложения Коробченко на должность судьи, то она будет уже четвертой судьей, назначенной из числа сотрудников секретариата, обращает внимание Кряжкова. Положительная сторона этого назначения состоит в сохранении гендерного разнообразия в суде, заметила эксперт. Вместе с тем одинаковое профессиональное прошлое значительной части судей, связанное с аппаратной работой, снижает плюралистичность состава суда, который обновляется скорее формально, чем по сути, резюмирует Кряжкова.