Нетаньяху пообещал нанести новые болезненные удары по «Хамасу»

США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», а Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами, отмечал Блинкен.