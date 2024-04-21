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Нетаньяху пообещал нанести новые болезненные удары по «Хамасу»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести болезненные удары по «Хамасу», чтобы усилить давление на группировку с целью освобождения заложников. Об этом он заявил в видеообращении по случаю начинающегося иудейского праздника Песах, пишет The Times of Israel.

«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на “Хамас”, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», – сказал он, добавив, что до сих пор все предложения по освобождению израильских заложников категорически отвергались «Хамасом».

Палестинское движение, по словам премьера, черпает поддержку из давления, направленного на израильское правительство, вместо того чтобы «отступить от своих крайних позиций». Поэтому Израиль нанесет по движению «дополнительные и болезненные» удары и это произойдет «в ближайшее время», добавил Нетаньяху.

Ранее в апреле Нетаньяху заявил, что «есть дата» откладываемой наземной операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным CNN, правительство решило отложить наступление после недавнего запуска Ираном ракет и беспилотников по территории еврейского государства. 

США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», а Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами, отмечал Блинкен.

10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в результате израильского удара по Газе. Позже армия обороны Израиля подтвердила гибель сыновей главы политбюро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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