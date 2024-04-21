Нетаньяху пообещал нанести новые болезненные удары по «Хамасу»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести болезненные удары по «Хамасу», чтобы усилить давление на группировку с целью освобождения заложников. Об этом он заявил в видеообращении по случаю начинающегося иудейского праздника Песах, пишет The Times of Israel.
«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на “Хамас”, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», – сказал он, добавив, что до сих пор все предложения по освобождению израильских заложников категорически отвергались «Хамасом».
Палестинское движение, по словам премьера, черпает поддержку из давления, направленного на израильское правительство, вместо того чтобы «отступить от своих крайних позиций». Поэтому Израиль нанесет по движению «дополнительные и болезненные» удары и это произойдет «в ближайшее время», добавил Нетаньяху.
Ранее в апреле Нетаньяху заявил, что «есть дата» откладываемой наземной операции израильской армии в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным CNN, правительство решило отложить наступление после недавнего запуска Ираном ракет и беспилотников по территории еврейского государства.
США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе, говорил также госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что важнейшей задачей является вывод людей из города, но для этого «необходимо увидеть план». Проведение операции в этом районе при наличии большого числа мирных граждан будет «иметь ужасные последствия», а Израиль может достичь цели в секторе Газа другими способами, отмечал Блинкен.
10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в результате израильского удара по Газе. Позже армия обороны Израиля подтвердила гибель сыновей главы политбюро.