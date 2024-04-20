Эрдоган встретился с главой палестинской группировки «Хамас» Ханией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаилом Ханией гуманитарную помощь для сектора Газа, передает телеканал TRT Haber.
В ходе встречи, прошедшей в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция «продолжает свои дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев».
Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжает оказывать помощь Палестине. С момента обострения конфликта в октябре 2023 г. в регион было отправлено 45 000 т гумпомощи, введены санкции против Израиля и др.
10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара по Газе. Эрдоган выразил соболезнования Хании в связи с гибелью его родственников.
В апреле Турция ввела ограничения на экспорт значительного количества товаров в Израиль. Санкции были введены после того, как Израиль отклонил просьбу турецких властей о сбросе с самолетов груза для жителей сектора Газа.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». За почти пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 33 000 человек.