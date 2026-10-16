Инвесторы все чаще отказываются строить суда в рамках программы «квот под киль»Затянувшиеся проекты дорожают, что вводит компании в долговую зависимость перед банками
По состоянию на сентябрь 2026 г. было остановлено строительство либо расторгнуты контракты по 26 из 141 рыбопромыслового судна, которые были заказаны инвесторами в рамках программы так называемых «квот под киль». Такие данные приводятся в журнале «Морская наука и техника – флот России», который издается при участии Морской коллегии и департамента судостроения Минпромторга. При этом 56 судов уже построены в рамках программы и переданы заказчикам, а еще 59 находятся на разных этапах строительства, следует из документа.
Программа «квот под киль», или инвестиционных квот, была запущена в 2017 г. Она реализуется в два этапа и позволяет рыбопромышленным компаниям получить квоты на вылов водных биоресурсов в обмен на обязательство заказать строительство промыслового судна на российской верфи.