Инвесторы все чаще отказываются строить суда в рамках программы «квот под киль»

По состоянию на сентябрь 2026 г. было остановлено строительство либо расторгнуты контракты по 26 из 141 рыбопромыслового судна, которые были заказаны инвесторами в рамках программы так называемых «квот под киль». Такие данные приводятся в журнале «Морская наука и техника – флот России», который издается при участии Морской коллегии и департамента судостроения Минпромторга. При этом 56 судов уже построены в рамках программы и переданы заказчикам, а еще 59 находятся на разных этапах строительства, следует из документа.