Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство
Журналист RT, автор Telegram-канала «Донбасс Италия» Винченцо Лоруссо получил гражданство России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации <…> Лоруссо Винченцо, родившегося 16 мая 1971 г. в Италии», – указано в документе.
В феврале 2025 г. Лоруссо вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой 10 000 подписей своих соотечественников к петиции, осуждающей высказывания президента страны Серджо Маттареллы, который уравнял Россию и Третий рейх. Извинения в адрес России и народа страны подписали свыше 20 000 человек.
В октябре 2024 г. Лоруссо стал автором идеи поздравления Путина с днем рождения: в итальянской Генуе появились листовки с портретом президента России, которому тогда исполнилось 72 года. По городу расклеили около 100 таких листовок с поздравлением. Инициатива также принадлежала общественно-политической ассоциации Contronarrazione.