Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство

В октябре 2024 г. Лоруссо стал автором идеи поздравления Путина с днем рождения: в итальянской Генуе появились листовки с портретом президента России, которому тогда исполнилось 72 года. По городу расклеили около 100 таких листовок с поздравлением. Инициатива также принадлежала общественно-политической ассоциации Contronarrazione.