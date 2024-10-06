В Италии появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения
В итальянской Генуе появились листовки с портретом президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 72 года. Всего по городу расклеили около 100 таких листовок с поздравлением, сообщил ТАСС автор этой идеи журналист Винченцо Лоруссо.
Инициатива также принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione, отмечает агентство. Листовки сопровождаются надписью по-русски и по-итальянски «С днем рождения, президент».
«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», – сказал Лоруссо.
В июне в Вероне появились плакаты с изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов с надписью «Россия – не мой враг». Затем похожие плакаты появились в Модене, Реджо-Эмилии и Карпи, писал ТАСС. «РИА Новости» сообщало, что в Модене плакаты сорвали вандалы. После этого около сотни человек приняли участие в манифестации против уничтожения плакатов в поддержку России.