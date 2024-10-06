В Италии появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения

В июне в Вероне появились плакаты с изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов с надписью «Россия – не мой враг». Затем похожие плакаты появились в Модене, Реджо-Эмилии и Карпи, писал ТАСС. «РИА Новости» сообщало, что в Модене плакаты сорвали вандалы. После этого около сотни человек приняли участие в манифестации против уничтожения плакатов в поддержку России.