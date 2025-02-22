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Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исполнила народную итальянскую песню Bella ciao после того, как журналист Винченцо Лоруссо передал ей петицию с извинениями от народа Италии за слова президента страны Серджо Маттареллы. Видеозапись опубликована в Telegram-канале дипломата.

Журналист вручил Захаровой 10 000 подписей своих соотечественников к петиции, осуждающей высказывания Маттареллы, который уравнял Россию и Третий рейх. Извинения в адрес России и народа страны подписали свыше 20 000 человек. Дипломат указала, что итальянцы в отличие от своих властей помнят подвиг СССР и вклад его народов в Победу в Великой Отечественной войне, а также собственное партизанское движение, в котором, в том числе, участвовали тысячи советских героев, сражавшихся против фашизма вместе с итальянскими товарищами.

14 февраля Захарова сообщила, что в ходе конференции в Марсельском университете президент Италии провел явно ложные исторические параллели между Россией и нацистской Германией, указав, что действия Москвы на Украине якобы имеют «сходную природу» с проектом Третьего рейха в Европе.

Дипломат отметила, что слышать подобные заявления от лидера страны, который хорошо знает, чем на самом деле был фашизм, странно и шокирующе. Она призвала Маттареллу задуматься о том, что в настоящий момент Италия вместе с другими странами НАТО продолжает поставлять оружие властям Украины, безоговорочно поддерживая их во всех преступлениях.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Украине и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Киеву не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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