Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев

Журналист вручил Захаровой 10 000 подписей своих соотечественников к петиции, осуждающей высказывания Маттареллы, который уравнял Россию и Третий рейх. Извинения в адрес России и народа страны подписали свыше 20 000 человек. Дипломат указала, что итальянцы в отличие от своих властей помнят подвиг СССР и вклад его народов в Победу в Великой Отечественной войне, а также собственное партизанское движение, в котором, в том числе, участвовали тысячи советских героев, сражавшихся против фашизма вместе с итальянскими товарищами.