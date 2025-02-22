Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исполнила народную итальянскую песню Bella ciao после того, как журналист Винченцо Лоруссо передал ей петицию с извинениями от народа Италии за слова президента страны Серджо Маттареллы. Видеозапись опубликована в Telegram-канале дипломата.
Журналист вручил Захаровой 10 000 подписей своих соотечественников к петиции, осуждающей высказывания Маттареллы, который уравнял Россию и Третий рейх. Извинения в адрес России и народа страны подписали свыше 20 000 человек. Дипломат указала, что итальянцы в отличие от своих властей помнят подвиг СССР и вклад его народов в Победу в Великой Отечественной войне, а также собственное партизанское движение, в котором, в том числе, участвовали тысячи советских героев, сражавшихся против фашизма вместе с итальянскими товарищами.
14 февраля Захарова сообщила, что в ходе конференции в Марсельском университете президент Италии провел явно ложные исторические параллели между Россией и нацистской Германией, указав, что действия Москвы на Украине якобы имеют «сходную природу» с проектом Третьего рейха в Европе.
Дипломат отметила, что слышать подобные заявления от лидера страны, который хорошо знает, чем на самом деле был фашизм, странно и шокирующе. Она призвала Маттареллу задуматься о том, что в настоящий момент Италия вместе с другими странами НАТО продолжает поставлять оружие властям Украины, безоговорочно поддерживая их во всех преступлениях.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Украине и обращали внимание на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Киеву не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.