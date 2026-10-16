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Возобновят ли в США лотерею грин-карт

Суд предписал это сделать, но Дональд Трамп может снова помешать
Роман Романов
Дональд Трамп считает необходимым ограничить любые возможности иммиграции в США, включая законные
Дональд Трамп считает необходимым ограничить любые возможности иммиграции в США, включая законные / Alex Wroblewski / AFP

Госдепартамент США обязан восстановить работу лотереи на получение грин-карт до 18 октября и публично объявить о назначении дат регистрации на своих официальных ресурсах. Об этом говорится в постановлении суда Южного округа штата Калифорния, опубликованном в базе данных инстанции в ночь на 15 октября. Процесс регистрации, согласно этому решению, будет длиться один месяц. Иначе говоря, у желающих появится возможность участвовать в этом конкурсе в 2027 г.

Проблема стала актуальной, после того как администрация президента США Дональда Трампа анонсировала отказ от начала регистрации соискателей ввиду нарушения расписания. Хотя еще в ноябре 2025 г. на сайте госдепартамента сообщалось о намерении запустить регистрацию на 2027 финансовый год (начался 1 октября 2026 г.).

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