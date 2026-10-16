Возобновят ли в США лотерею грин-карт

Госдепартамент США обязан восстановить работу лотереи на получение грин-карт до 18 октября и публично объявить о назначении дат регистрации на своих официальных ресурсах. Об этом говорится в постановлении суда Южного округа штата Калифорния, опубликованном в базе данных инстанции в ночь на 15 октября. Процесс регистрации, согласно этому решению, будет длиться один месяц. Иначе говоря, у желающих появится возможность участвовать в этом конкурсе в 2027 г.