Возобновят ли в США лотерею грин-карт

Возобновят ли в США лотерею грин-картСуд предписал это сделать, но Дональд Трамп может снова помешать
Госдепартамент США обязан восстановить работу лотереи на получение грин-карт до 18 октября и публично объявить о назначении дат регистрации на своих официальных ресурсах. Об этом говорится в постановлении суда Южного округа штата Калифорния, опубликованном в базе данных инстанции в ночь на 15 октября. Процесс регистрации, согласно этому решению, будет длиться один месяц. Иначе говоря, у желающих появится возможность участвовать в этом конкурсе в 2027 г.
Проблема стала актуальной, после того как администрация президента США Дональда Трампа анонсировала отказ от начала регистрации соискателей ввиду нарушения расписания. Хотя еще в ноябре 2025 г. на сайте госдепартамента сообщалось о намерении запустить регистрацию на 2027 финансовый год (начался 1 октября 2026 г.).