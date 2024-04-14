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В Израиле оценили стоимость отражения атаки Ирана в $1 млрд

Ведомости

Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 до 5 млрд шекелей ( $1-1,3 млрд), сообщил бывший финансовый советник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал запаса Рам Аминах. 

«Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой "Эрроу", о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы фактически сбиваем в основном самолетами, выходят затраты $3,5 млн на ракету "Стрела", на самолеты затраты. Порядка 4-5 млрд шекелей», – сказал он изданию Ynet.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.  Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. 

14 апреля израильские военные сообщили, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по ряду военных сооружений «Хезболлы» в районе Джбаа на юге Ливана. Позднее израильская армия атаковала позиции шиитской группировки на востоке страны.

Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты.  С начала войны в секторе Газа правительство Израиля заняло около 81 млрд шекелей ($22,3 млрд), доведя отношение долга к ВВП примерно до 62%, что стало рекордным показателем за последние восемь лет, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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