В Израиле оценили стоимость отражения атаки Ирана в $1 млрд
Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 до 5 млрд шекелей ( $1-1,3 млрд), сообщил бывший финансовый советник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал запаса Рам Аминах.
«Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой "Эрроу", о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы фактически сбиваем в основном самолетами, выходят затраты $3,5 млн на ракету "Стрела", на самолеты затраты. Порядка 4-5 млрд шекелей», – сказал он изданию Ynet.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН. Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану.
14 апреля израильские военные сообщили, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по ряду военных сооружений «Хезболлы» в районе Джбаа на юге Ливана. Позднее израильская армия атаковала позиции шиитской группировки на востоке страны.
Президент США Джо Байден заявил, что созовет консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля. Он добавил, что США помогли Израилю сбить практически все прибывающие беспилотники и ракеты. С начала войны в секторе Газа правительство Израиля заняло около 81 млрд шекелей ($22,3 млрд), доведя отношение долга к ВВП примерно до 62%, что стало рекордным показателем за последние восемь лет, писали «Ведомости».