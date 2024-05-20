Как в мире отреагировали на смерть Раиси

Как в мире отреагировали на смерть РаисиВ России, Белоруссии, Армении, Индии, ЕС выразили соболезнования после гибели президента Ирана
Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования близким погибших и всему иранскому народу в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации. Об этом сообщается в Telegram канале диппредставительства. Позже Кремль сообщил, что президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал его настоящим другом России.
В посольстве уточнили, что Россия стремилась помочь, и напомнили, что по решению президента страны Владимира Путина в Иран были экстренно направлены спасатели МЧС РФ.
«В знак солидарности с нашими иранскими друзьями государственный флаг Российской Федерации на здании посольства будет приспущен», – говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования близким Раиси, главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, сопровождавшей их делегации и всему иранскому народу, сообщается на сайте МИД РФ.
«В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами», – отметил Лавров.
Одним из первых президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что потрясен новостями о гибели Раиси, которого считает образцовым и выдающимся мировым лидером.
Палестинская группировка «Хамас» выразила соболезнования в Telegram-канале движения. Группировка выразила уверенность, что Ирану удастся преодолеть последствия этой невосполнимой утраты. «Искренние соболезнования, глубокое сочувствие и солидарность руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, правительству и народу исламской республики в связи с произошедшей катастрофой, унесшей жизни иранцев, внесших вклад в поддержку палестинского сопротивления», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Соболезнования в связи со смертью Раиси, Абдоллахияна, делегации и экипажа выразил в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы мыслями с семьями погибших», – заявил Мишель.
«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества», – говорится в сообщении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X выразил соболезнования иранскому народу и семье Раиси. Моди отметил вклад иранского лидера в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном и подчеркнул, что его страна поддерживает исламскую республику в это время скорби.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР выражает глубокую скорбь в связи со смертью Раиси, пишет Financial Express. Китай готов оказать необходимую поддержку Ирану, уточнил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями духовному лидеру Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью Раиси, министра иностранных дел республики и их делегации, пишет «Sputnik Армения».
Пашинян добавил, что шокирован произошедшим, и уточнил, что Армения в этот трудный для Ирана период рядом с исламской республикой и ее народом.
Соболезнования в связи со смертью Раиси выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Президент Египта заявил о солидарности страны с руководством и народом Ирана в свете этих ужасающих событий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования духовному лидеру Ирана в связи со смертью президента исламской республики, сообщает «Sputnik Азербайджан». По его словам, в лице Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Поисковая операция в горах продолжалась более 12 часов, поиски затруднялись из-за сложных погодных условий. В этот день Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Два спецборта МЧС вылетели из Москвы ночью 20 мая.
20 мая спасатели нашли место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент исламской республики Мохсен Мансури. На борту также находились иранский министр иностранных дел, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они признаны погибшими. В общей сложности погибли не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.