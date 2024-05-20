Как в мире отреагировали на смерть Раиси

Посольство РФ в Тегеране выразило соболезнования близким погибших и всему иранскому народу в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси и других членов делегации. Об этом сообщается в Telegram канале диппредставительства. Позже Кремль сообщил, что президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал его настоящим другом России.