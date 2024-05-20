Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что Раиси был выдающимся политиком, который пользовался высоким уважением соотечественников и авторитетом за рубежом. Он также внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Поисковая операция в горах длилась более 12 часов, в этот день президент России Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Ночью 20 мая два спецборта МЧС вылетели из Москвы к месту происшествия.
20 мая иранское общество Красного Полумесяца нашло место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Кроме того, на борту находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они погибли.