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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в сообщении.

Путин отметил, что Раиси был выдающимся политиком, который пользовался высоким уважением соотечественников и авторитетом за рубежом. Он также внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Поисковая операция в горах длилась более 12 часов, в этот день президент России Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Ночью 20 мая два спецборта МЧС вылетели из Москвы к месту происшествия.

20 мая иранское общество Красного Полумесяца нашло место падения вертолета. Гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Кроме того, на борту находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ряд других чиновников. Все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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