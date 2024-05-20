Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Поисковая операция в горах длилась более 12 часов, в этот день президент России Владимир Путин поручил отправить в район происшествия 50 спасателей. Ночью 20 мая два спецборта МЧС вылетели из Москвы к месту происшествия.