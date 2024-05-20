Западные СМИ оценили последствия гибели президента Ирана

Катастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана по поводу ряда политических, социальных и экономических кризисов. Клерикальные правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и его углубляющихся военных связей с Россией во время конфликта на Украине. С тех пор как союзник Ирана «Хамас» напал на Израиль 7 октября [2023 г.], спровоцировав нападение Израиля на сектор Газа, конфликты с участием иранских группировок вспыхнули по всему Ближнему Востоку. Длительная «теневая война» между Ираном и Израилем перешла в открытую в прошлом месяце после обмена атаками дронов и ракетными обстрелами.