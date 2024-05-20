Западные СМИ оценили последствия гибели президента Ирана

Западные СМИ оценили последствия гибели президента ИранаМногие придерживаются версии о несчастном случае, но ждут, что смерть Раиси изменит ситуацию в Иране
Лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи объявил пятидневный траур после гибели президента страны Эбрахима Раиси. Вертолет Bell 212 американского производства, на котором летели Раиси, министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники, разбился 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Всего в авиакатастрофе погибло 9 человек. Делегация возвращалась из Азербайджана, где президент Ирана принимал участие во вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
У Раиси было немало врагов внутри страны и за рубежом. Но версия о несчастном случае в СМИ пока выделяется как основная. Иранские медиа 19 мая поначалу утверждали, что причин для беспокойства нет, а президентский вертолет совершил «жесткую посадку». Но через несколько часов государственное телевидение начало транслировать молитвы за президента.
Погодные условия в горном районе катастрофы – проливной дождь, туман, сильный ветер и метель – были настолько неблагоприятными, что существенно усложнили поисковую операцию. Пришлось задействовать дроны, и спустя несколько часов поиска место падения вертолета было обнаружено турецким «Байрактаром», трансляция с которого велась в прямом эфире. Государственные СМИ Ирана сообщили, что на изображениях с места крушения видно, что вертолет врезался в горную вершину.
Временно исполняющим обязанности президента ИРИ стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Президент – лишь формальный глава Ирана, верховная власть сосредоточена у религиозного лидера – высшего руководителя (рахбара) республики, которым сейчас является Али Хаменеи. Но преклонный возраст Хаменеи (ему 85 лет) и гибель Раиси теперь усилят противоречия внутри Ирана, считает пресса.
NBC
Лидер большинства в сенате США демократ Чак Шумер сообщил со ссылкой на разведывательные органы, что в крушении вертолета «нет никаких доказательств нечестной игры». «Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», – сказал Шумер.
Бита Гаффари и Наджме Бозоргмер, FT
Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в смерти Раиси, заявив, что они ввели санкции, запретив продажу самолетов и авиационных запчастей Ирану, и не позволяют иранскому народу пользоваться правом на авиатранспорт. Он добавил: «Это будет занесено в список преступлений Америки против иранского народа».
Париса Хафези и Йомна Мохаммед, Reuters
Катастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана по поводу ряда политических, социальных и экономических кризисов. Клерикальные правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и его углубляющихся военных связей с Россией во время конфликта на Украине. С тех пор как союзник Ирана «Хамас» напал на Израиль 7 октября [2023 г.], спровоцировав нападение Израиля на сектор Газа, конфликты с участием иранских группировок вспыхнули по всему Ближнему Востоку. Длительная «теневая война» между Ираном и Израилем перешла в открытую в прошлом месяце после обмена атаками дронов и ракетными обстрелами.
Дэвид Гриттен, BBC
Сеть союзных вооруженных группировок и доверенных лиц Ирана, действующих на Ближнем Востоке, включая «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене и различных ополченцев в Ираке и Сирии, значительно усилила нападения на Израиль, что, по их словам, было демонстрацией солидарности с палестинцами.
Прямой ракетный и беспилотный удар Ирана по Израилю в апреле продемонстрировал, по словам Раиси, «стальную решимость нации». В воскресенье, во время открытия плотины на северо-западе Ирана, Раиси подчеркнул, что Иран поддерживает палестинцев, отметив, что «Палестина является первым вопросом мусульманского мира».
Фарназ Фассихи, The New York Times
Катастрофа произошла в деликатный момент для международных отношений – всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.
Гольнар Мотевалли и Сильвия Уэстолл, Bloomberg
Во время его (Раиси. – «Ведомости») пребывания у власти Иран был охвачен одними из самых массовых и жестоких протестов в истории Исламской Республики. Протесты, которые начались из-за смерти молодой женщины в полицейском участке вскоре после ее ареста по обвинению в нарушении исламского дресс-кода, были подавлены.
Иран в 2023 г. после семилетнего разрыва возобновил дипломатические отношения с Саудовской Аравией, это было результатом сделки, заключенной при посредничестве Китая. В том же году обе страны были приглашены присоединиться к группе БРИКС, и Иран официально стал ее членом.
Раиси также стремился укрепить связи с Китаем, он посетил страну в 2023 г. и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Иран поддержал Россию в ее действиях на Украине: он поставлял беспилотники и участвовал в создании новых морских и железнодорожных маршрутов, чтобы ослабить санкции.
The Economist
Тегеран вовлечен в региональную войну, которая включает прямые военные действия со стороны Ирана и его сети региональных доверенных лиц. Противники страны, в том числе Америка, Израиль и Саудовская Аравия, рассматривают возможность углубления связей в области безопасности, чтобы противостоять Ирану. Экономика тонет, и ужесточение американских санкций может нанести еще больший удар.
Мало кто из иранцев будет оплакивать Раиси. Они будут помнить его как прокурора в Тегеране, который помог отправить на виселицу тысячи политических заключенных в 1988 г. <...> Президент наполнил свой кабинет военными и священнослужителями. которые наблюдали, как менее чем за три года риал потерял 55% своей стоимости.
Патрик Винтур, The Guardian
Гибель президента случилась на фоне уже существующих больших проблем Ирана. Смерть Раиси усилит ощущение того, что страна уже находится в процессе политических преобразований. Совсем недавно, 1 марта, был избран новый парламент, придерживающийся жесткой линии, но явка на некоторых участках упала ниже 10%, а в целом по стране достигла всего 41% – рекордно низкого уровня.
Дэниел Дилан-Бемер, Die Welt
Президент Ирана Эбрахим Раиси не был харизматиком. Но он играл особую роль в сложной сети режима в Тегеране.
Фридерика Бёге, Frankfurter Allgemeine
В любом случае смерть Раиси пока мало что изменит в основном направлении внутренней, внешней и ядерной политики. Курс Ирана определяют верховный лидер и Революционная гвардия. В последние годы гвардия все чаще ставит в министерство иностранных дел своих людей, таких как покойный министр иностранных дел Амир Абдоллахиян.
Габриэль Гэвин и Кристиан Оливер, Politico
«Раиси представляет более молодую версию революционной элиты Ирана – гораздо менее компетентную, но гораздо более ревностную, – сказал Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий, который призывал к ужесточению санкций в отношении Тегерана. – Именно таких людей Хаменеи хочет видеть у руля – смерть Раиси сужает круг его возможных преемников, и одним из потенциальных кандидатов является собственный сын (Моджтаба Хаменеи. – «Ведомости»)».