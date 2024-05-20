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Белый дом: признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета Раиси нет

Ведомости

В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.

Высокопоставленный чиновник из администрации президента заявил, что преступных действий в крушении вертолета не наблюдается, признаков иностранного вмешательства нет. Он также отметил, что администрация Байдена внимательно следит за ситуацией и сообщениями, где США и Израиль обвиняют в смерти президента Ирана. Кроме того, он сообщил, что смерть главы государства и министра иностранных дел страны не повлияет на отношения между США и Ираном.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий, вместе с ним на борту находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие государственные чиновники. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая спасатели обнаружили место падения вертолета. Все государственные деятели, а также пилоты и технический персонал погибли.

Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан. 21 мая там пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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