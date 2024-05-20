Белый дом: признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета Раиси нет

Высокопоставленный чиновник из администрации президента заявил, что преступных действий в крушении вертолета не наблюдается, признаков иностранного вмешательства нет. Он также отметил, что администрация Байдена внимательно следит за ситуацией и сообщениями, где США и Израиль обвиняют в смерти президента Ирана. Кроме того, он сообщил, что смерть главы государства и министра иностранных дел страны не повлияет на отношения между США и Ираном.