Белый дом: признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета Раиси нет
В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на администрацию президента США Джо Байдена.
Высокопоставленный чиновник из администрации президента заявил, что преступных действий в крушении вертолета не наблюдается, признаков иностранного вмешательства нет. Он также отметил, что администрация Байдена внимательно следит за ситуацией и сообщениями, где США и Израиль обвиняют в смерти президента Ирана. Кроме того, он сообщил, что смерть главы государства и министра иностранных дел страны не повлияет на отношения между США и Ираном.
19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий, вместе с ним на борту находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие государственные чиновники. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая спасатели обнаружили место падения вертолета. Все государственные деятели, а также пилоты и технический персонал погибли.
Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан. 21 мая там пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.