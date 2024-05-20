Похороны Раиси и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая в Тебризе

Поисковая операция продолжалась более 12 часов. 20 мая иранское общество Красного Полумесяца нашло место падения вертолета. Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники погибли. Всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.