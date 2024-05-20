Похороны Раиси и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая в Тебризе
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдут 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщило агентство Mehr.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране по погибшему президенту Раиси.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана, причина аварии – сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Поисковая операция продолжалась более 12 часов. 20 мая иранское общество Красного Полумесяца нашло место падения вертолета. Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники погибли. Всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника.
Спасательные работы на месте крушения вертолета завершились. Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан.