Тела погибших при крушении президентского вертолета Ирана доставят в Тебриз
Спасательные работы на месте крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси завершены, тела погибших доставят в Тебриз (столица провинции Восточный Азербайджан). Об этом сообщил глава Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает Tasnim.
20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси, главы МИДа страны Хосейна Амира Абдоллахияна и ряда других чиновников.
По данным Tasnim, всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они также погибли.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Спасательная операция шла более 12 часов, поиски вертолета были осложнены плохой погодой: в районе крушения был туман и дождь, который ночью перешел в снег. Россия направила для помощи в поисках 50 спасателей. Они вылетели ночью 20 мая из подмосковного «Жуковского», но уже утром направились обратно в Россию.