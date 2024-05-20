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Тела погибших при крушении президентского вертолета Ирана доставят в Тебриз

Ведомости

Спасательные работы на месте крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси завершены, тела погибших доставят в Тебриз (столица провинции Восточный Азербайджан). Об этом сообщил глава Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает Tasnim.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси, главы МИДа страны Хосейна Амира Абдоллахияна и ряда других чиновников.

По данным Tasnim, всего на борту находились не менее восьми человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они также погибли.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

Спасательная операция шла более 12 часов, поиски вертолета были осложнены плохой погодой: в районе крушения был туман и дождь, который ночью перешел в снег. Россия направила для помощи в поисках 50 спасателей. Они вылетели ночью 20 мая из подмосковного «Жуковского», но уже утром направились обратно в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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