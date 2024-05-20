Тела погибших при крушении президентского вертолета Ирана доставят в Тебриз

Спасательная операция шла более 12 часов, поиски вертолета были осложнены плохой погодой: в районе крушения был туман и дождь, который ночью перешел в снег. Россия направила для помощи в поисках 50 спасателей. Они вылетели ночью 20 мая из подмосковного «Жуковского», но уже утром направились обратно в Россию.