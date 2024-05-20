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МЧС России сообщило о возвращении вылетевших в Иран самолетов

Ведомости

Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие в Иран для помощи в поисках упавшего вертолета президента Ирана, возвращаются в подмосковный аэропорт «Жуковский». Об этом сообщило МЧС России.

Первый Ил-76 вылетел в Тебриз около 04:00 мск 20 мая, спустя полтора часа в воздух поднялся второй спецборт. Отмечалось, что в состав сводной группировки вошли 47 спасателей, три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.

Спасатели МЧС отправились в Иран по поручению президента РФ Владимира Путина. Вечером 19 мая он провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым и советником президента Игорем Левитиным. На встрече также присутствовал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Помимо президента Ирана Эбрахима Раиси, на борту также находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других чиновников. Все они погибли.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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