МЧС России сообщило о возвращении вылетевших в Иран самолетов

Первый Ил-76 вылетел в Тебриз около 04:00 мск 20 мая, спустя полтора часа в воздух поднялся второй спецборт. Отмечалось, что в состав сводной группировки вошли 47 спасателей, три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.