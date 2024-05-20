МЧС России сообщило о возвращении вылетевших в Иран самолетов
Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие в Иран для помощи в поисках упавшего вертолета президента Ирана, возвращаются в подмосковный аэропорт «Жуковский». Об этом сообщило МЧС России.
Первый Ил-76 вылетел в Тебриз около 04:00 мск 20 мая, спустя полтора часа в воздух поднялся второй спецборт. Отмечалось, что в состав сводной группировки вошли 47 спасателей, три кинологических расчета и четыре единицы техники, в том числе вертолет.
Спасатели МЧС отправились в Иран по поручению президента РФ Владимира Путина. Вечером 19 мая он провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, главой МЧС Александром Куренковым и советником президента Игорем Левитиным. На встрече также присутствовал посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Помимо президента Ирана Эбрахима Раиси, на борту также находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других чиновников. Все они погибли.
Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.