Путин провел телефонный разговор с главой исполнительной власти Ирана Мохбером

Утром 20 мая Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что Раиси как выдающийся политик внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, а также прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.