Путин провел телефонный разговор с главой исполнительной власти Ирана Мохбером
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает Кремль.
Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохберу и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других чиновников. Он заявил, что хорошо знал и ценил Раиси как надежного партнера.
Мохбер выразил признательность за слова сочувствия и поддержки. Обе стороны подчеркнули настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия между Россией и Ираном.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.
Утром 20 мая Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что Раиси как выдающийся политик внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, а также прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.