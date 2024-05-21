Церемония прощания с Раиси началась в иранском Тебризе

По данным СМИ, прощание с Раиси состоится в несколько этапов. Как сообщает агентство IRNA, 21 мая после прощания в Тебризе тело президента будет доставлено в город Кум, в мечеть Джамкаран. Вечером того же дня тело будет перевезено для прощания в Тегеран.