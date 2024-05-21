Церемония прощания с Раиси началась в иранском Тебризе

Церемония прощания с Раиси началась в иранском ТебризеИран простится с президентом в несколько этапов в разных городах
В городе Тебриз в Иране началась церемония прощания с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими погибшими в авиакатастрофе 19 мая. Об этом сообщает агентство Tasnim.
На площади в Тебризе собрались жители Ирана, желающие попрощаться с президентом. Многие из них принесли на церемонию фотографии Раиси и погибших с ним чиновников.
По данным СМИ, прощание с Раиси состоится в несколько этапов. Как сообщает агентство IRNA, 21 мая после прощания в Тебризе тело президента будет доставлено в город Кум, в мечеть Джамкаран. Вечером того же дня тело будет перевезено для прощания в Тегеран.
Утром 23 мая церемония прощания пройдет в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения 23 мая в мавзолее имама Резы.
19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Делегация возвращалась из Азербайджана, где прошла встреча с главой страны Ильхамом Алиевым. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли. Президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два из них приземлились благополучно.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране. По данным ТАСС, к трауру присоединились Турция, Таджикистан, Ирак, Индия, Пакистан, Ливан и Сирия.
Как сообщило издание IRNA, крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Характер проблем с вертолетом не уточняется. При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет не подавал сигналов и, возможно, сигнальная система была отключена или вовсе отсутствовала.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской республики. Путин отметил, что Раиси был выдающимся политиком, который пользовался высоким уважением соотечественников и авторитетом за рубежом. Он также внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.