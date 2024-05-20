Министр транспорта Турции заявил, что вертолет Раиси не подавал сигналов

«В первую очередь мы следили за тем, подавал ли сигнал вертолет. Мы связались с иранской стороной. Вероятно, мы думаем, что сигнальная система отключена или что на вертолете этой сигнальной системы нет», – сказал Уралоглу (цитата по турецкому информагентству İhlas Haber Ajansı).