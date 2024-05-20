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Министр транспорта Турции заявил, что вертолет Раиси не подавал сигналов

Ведомости

Совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал сигналов и, возможно, сигнальная система была отключена или вовсе отсутствовала. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

«В первую очередь мы следили за тем, подавал ли сигнал вертолет. Мы связались с иранской стороной. Вероятно, мы думаем, что сигнальная система отключена или что на вертолете этой сигнальной системы нет», – сказал Уралоглу (цитата по турецкому информагентству İhlas Haber Ajansı).

Говорить о том, что инцидент стал результатом спланированной атаки на главу Ирана, пока преждевременно, полагает министр.

«На данный момент рано что-либо говорить. Мы получили информацию, что погода была туманной и произошел несчастный случай», – пояснил он.

19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Ранее 20 мая иранское агентство IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Характер проблем с вертолетом не уточняется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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