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IRNA: крушение вертолета Раиси произошло из-за технической неисправности

Ведомости

Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Характер проблем с вертолетом агентство не уточнило.

При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что разбившийся вертолет не подавал сигналов. Система передачи аварийного сигнала отсутствовала или была отключена, утверждает он.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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