IRNA: крушение вертолета Раиси произошло из-за технической неисправности
Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Характер проблем с вертолетом агентство не уточнило.
При этом министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что разбившийся вертолет не подавал сигналов. Система передачи аварийного сигнала отсутствовала или была отключена, утверждает он.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.