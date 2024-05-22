Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл на церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Делегация во главе с Володиным отправилась в Тегеран по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства попросил спикера Госдумы передать соболезнования. Путин также добавил, что Россия готова оказать Ирану экспертную поддержку и помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что крушение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.