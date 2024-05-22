Глава офиса президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси
Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной колонне с разбившимся бортом президента Эбрахима Раиси, рассказал обстоятельства крушения. Его слова приводит агентство IRNA.
По словам Эсмаили, погода была благоприятной, облачно было только в районе медного рудника Сунгун, который воздушная колонна достигла через 30 минут полета. Тумана не было, подчеркнул он.
«Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», – рассказал Эсмаили.
Вертолеты набрали высоту, но спустя 30 секунд борт президента Ирана пропал. Пилот воздушного судна, на котором летел глава администрации президента, развернулся, чтобы найти вертолет Раиси, но борт не выходил на связь около полутора минут. Тогда появились первые предположения, что вертолета Раиси мог разбиться, отметил Эсмаили.
Вертолет с главой администрации президента приземлился на руднике Сунгун. Спустя какое-то время по мобильной связи удалось связаться с ммамом Джума-мечети иранского города Тебриз Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашем. Он рассказал, что плохо себя чувствует и находится где-то под деревьями. Тогда стало ясно, что вертолет разбился. Впоследствии выяснилось, что все погибли сразу, а имам спустя несколько часов после крушения.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что вертолет упал из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.