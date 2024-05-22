Глава офиса президента Ирана раскрыл новые детали крушения вертолета Раиси

Вертолет с главой администрации президента приземлился на руднике Сунгун. Спустя какое-то время по мобильной связи удалось связаться с ммамом Джума-мечети иранского города Тебриз Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашем. Он рассказал, что плохо себя чувствует и находится где-то под деревьями. Тогда стало ясно, что вертолет разбился. Впоследствии выяснилось, что все погибли сразу, а имам спустя несколько часов после крушения.