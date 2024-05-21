Володин примет участие в поминальной церемонии в Иране

Володин примет участие в поминальной церемонии в ИранеВизит планируется 22 мая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин полетит на церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил «Ведомостям» источник в нижней палате. Визит спикера Госдумы планируется в Иран на 22 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям» информацию об этом: «Да, действительно завтра в Тегеране состоится церемония прощания, организованная иранской стороной. Мы будем там представлены делегацией во главе с Володиным».
Днем 21 мая Песков, отвечая на вопрос о возможности присутствия президента РФ Владимира Путина на похоронах Раиси, заявил, что «об этом речи не идет». Он уточнил, что международного участия в церемонии не предусмотрено. 20 мая Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью Раиси.
Раиси выступал перед депутатами Государственной думы на пленарном заседании 20 января 2022 г. До этого проходила встреча Володина с президентом Ирана. Выступая на заседании Госдумы, Раиси заявил, что видит ясные перспективы для развития двусторонних отношений с Россией на межрегиональном и международном уровнях.
В январе 2023 г. в Иран с официальным визитом летал Володин. Он провел переговоры с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Стороны обсудили развитие межпарламентских отношений России и Ирана.
20 мая Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси, отметив, что это большая утрата для всех. Спикер Госдумы подчеркнул, что президент Ирана всегда отстаивал интересы своей страны и боролся за ее независимость и суверенное развитие. «Невозможно переоценить вклад Сейеда Эбрахима Раиси в укрепление дружественных отношений между Россией и Ираном», – добавил он.
21 мая в Тебризе проходит церемония прощания с президентом Ирана, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими погибшими при крушении вертолета 19 мая.
Прощание с Раиси состоится в несколько этапов. Как сообщает агентство IRNA, 21 мая после церемонии в Тебризе тело президента доставят в город Кум, в мечеть Джамкаран. Вечером того же дня тело будет перевезено для прощания в Тегеран. Утром 23 мая церемония прощания пройдет в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Помимо Раиси, на борту находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также другие чиновники и экипаж. Все они погибли.
Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Поиски затруднялись из-за погоды: вечером 19 мая в горной местности был туман и дождь, ночью в районе аварии пошел сильный снег. Изначально СМИ писали, что причиной крушения могли стать сложные погодные условия. 20 мая IRNA сообщило, что падение вертолета произошло из-за технической неисправности. Подробности не уточнялись.