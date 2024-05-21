Володин примет участие в поминальной церемонии в Иране

Прощание с Раиси состоится в несколько этапов. Как сообщает агентство IRNA, 21 мая после церемонии в Тебризе тело президента доставят в город Кум, в мечеть Джамкаран. Вечером того же дня тело будет перевезено для прощания в Тегеран. Утром 23 мая церемония прощания пройдет в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.