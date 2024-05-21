В Кремле заявили, что Путин не будет присутствовать на похоронах Раиси
Участие международных лидеров в церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси не предполагается, президент РФ Владимир Путин также не будет присутствовать на похоронах. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия», – сказал Песков. Он пояснил, что в связи с этим речи об участии Путина или других представителей РФ не идет.
Накануне в ходе брифинга Песков уже сообщал, что традиции этих похорон не предусматривают участия международных представителей в церемонии и в Кремль не поступало никакой информации на этот счет от Ирана.
19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Путин в ночь на 20 мая встретился из-за этой катастрофы с послом Ирана и руководителями российских силовых ведомств и поручил направить два самолета со спасателями на поиски вертолета в горах. После сообщений о гибели Раиси Путин выразил соболезнования. Он отметил, что иранский политик внес неоценимый вклад в развитие отношений двух стран и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.
Тела погибших доставили в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая началась церемония прощания с Раиси и сопровождавшими его лицами. 23 мая тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.