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В Кремле заявили, что Путин не будет присутствовать на похоронах Раиси

Ведомости

Участие международных лидеров в церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси не предполагается, президент РФ Владимир Путин также не будет присутствовать на похоронах. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия», – сказал Песков. Он пояснил, что в связи с этим речи об участии Путина или других представителей РФ не идет.

Накануне в ходе брифинга Песков уже сообщал, что традиции этих похорон не предусматривают участия международных представителей в церемонии и в Кремль не поступало никакой информации на этот счет от Ирана.

19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Путин в ночь на 20 мая встретился из-за этой катастрофы с послом Ирана и руководителями российских силовых ведомств и поручил направить два самолета со спасателями на поиски вертолета в горах. После сообщений о гибели Раиси Путин выразил соболезнования. Он отметил, что иранский политик внес неоценимый вклад в развитие отношений двух стран и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Тела погибших доставили в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая началась церемония прощания с Раиси и сопровождавшими его лицами. 23 мая тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения в мавзолее имама Резы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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