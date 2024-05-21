В Кремле заявили, что Путин не будет присутствовать на похоронах Раиси

Путин в ночь на 20 мая встретился из-за этой катастрофы с послом Ирана и руководителями российских силовых ведомств и поручил направить два самолета со спасателями на поиски вертолета в горах. После сообщений о гибели Раиси Путин выразил соболезнования. Он отметил, что иранский политик внес неоценимый вклад в развитие отношений двух стран и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.