На учениях «Запад-2025» в Белоруссии отработали размещение «Орешника»

На учениях «Запад-2025» был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Об этом заявил начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. Его слова передает «БелТА».

По его словам, в ходе маневров военные выполнили все поставленные задачи. Он отметил, что особое внимание было уделено планированию и рассмотрению применения нестратегического ядерного оружия, активному использованию беспилотников, а также действиям в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Муравейко подчеркнул, что российские коллеги поделились боевым опытом, «что позволяет сказать о том, что подразделения сегодня получают самую современную и совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность».

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиции для размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии уже определены и обустраиваются.

1 июля Лукашенко говорил, что «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу года. Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи глав государств в Волгограде.

