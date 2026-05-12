Что Путин рассказал о межконтинентальной ракете «Сармат» и других вооружениях РФ

Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 г., а впервые о ракете публично объявили в 2018 г. По словам Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Он также отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, по словам Путина, обеспечивает дальность применения свыше 35 000 км при одновременном двукратном повышении точности.