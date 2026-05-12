Что Путин рассказал о межконтинентальной ракете «Сармат» и других вооружениях РФ

Что Путин рассказал о межконтинентальной ракете «Сармат» и других вооружениях РФСейчас завершается работа над «Посейдоном» и «Буревестником»
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
По словам Каракаева, пуск прошел успешно, а поставленные задачи были полностью выполнены. «По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», – заявил командующий РВСН. Он отметил, что «Сармат» создается как замена советскому комплексу «Воевода».
Разработкой комплекса занимается Государственный ракетный центр им. академика Макеева совместно с предприятиями оборонной промышленности.
Каракаев сообщил, что положительные результаты испытаний позволят уже до конца года поставить на боевое дежурство первый полк с «Сарматами» в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Он заявил, что Россия продолжает программу модернизации ядерных сил, начатую после выхода США из Договора по ПРО в 2002 г. «Мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил», – сказал президент.
По его словам, именно после этого в России началась разработка новых систем вооружений, «не имеющих мировых аналогов».
Путин напомнил, что в 2004 г. начались работы над гиперзвуковым комплексом «Авангард», который стоит на боевом дежурстве с 2019 г. Затем была создана гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», находящаяся на вооружении с 2017 г. Президент отметил, что «Кинжал» уже применяется в ходе специальной военной операции на Украине, а работа по совершенствованию ракеты продолжается.
Кроме того, Путин напомнил, что с 2025 г. на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности «Орешник», который может оснащаться ядерными боеголовками.
Отдельно глава государства рассказал о разработке систем с ядерными энергетическими установками. Он уточнил, что работа над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой «Буревестник» близится к завершению.
Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 г., а впервые о ракете публично объявили в 2018 г. По словам Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Он также отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, по словам Путина, обеспечивает дальность применения свыше 35 000 км при одновременном двукратном повышении точности.
В завершение Путин поздравил Министерство обороны, ученых, инженеров и работников оборонно-промышленного комплекса с успешными испытаниями.