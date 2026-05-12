Главная / Политика /

Что Путин рассказал о межконтинентальной ракете «Сармат» и других вооружениях РФ

Сейчас завершается работа над «Посейдоном» и «Буревестником»
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

По словам Каракаева, пуск прошел успешно, а поставленные задачи были полностью выполнены. «По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», – заявил командующий РВСН. Он отметил, что «Сармат» создается как замена советскому комплексу «Воевода».

Разработкой комплекса занимается Государственный ракетный центр им. академика Макеева совместно с предприятиями оборонной промышленности.

Каракаев сообщил, что положительные результаты испытаний позволят уже до конца года поставить на боевое дежурство первый полк с «Сарматами» в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Он заявил, что Россия продолжает программу модернизации ядерных сил, начатую после выхода США из Договора по ПРО в 2002 г. «Мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил», – сказал президент.

По его словам, именно после этого в России началась разработка новых систем вооружений, «не имеющих мировых аналогов».

Путин напомнил, что в 2004 г. начались работы над гиперзвуковым комплексом «Авангард», который стоит на боевом дежурстве с 2019 г. Затем была создана гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», находящаяся на вооружении с 2017 г. Президент отметил, что «Кинжал» уже применяется в ходе специальной военной операции на Украине, а работа по совершенствованию ракеты продолжается.

Кроме того, Путин напомнил, что с 2025 г. на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности «Орешник», который может оснащаться ядерными боеголовками.

Отдельно глава государства рассказал о разработке систем с ядерными энергетическими установками. Он уточнил, что работа над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой «Буревестник» близится к завершению.

Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что работы над ним начались в 2011 г., а впервые о ракете публично объявили в 2018 г. По словам Путина, «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Он также отметил, что ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, по словам Путина, обеспечивает дальность применения свыше 35 000 км при одновременном двукратном повышении точности.

В завершение Путин поздравил Министерство обороны, ученых, инженеров и работников оборонно-промышленного комплекса с успешными испытаниями.

