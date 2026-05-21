Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой обеспечения безопасности
Использование ядерного оружия – это исключительная, крайняя мера обеспечения безопасности России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе учений ядерных сил.
Российский лидер также отмечал, что российская ядерная триада должна оставаться ключевым гарантом безопасности и суверенитета Союзного государства России и Белоруссии на фоне роста международной напряженности и появления новых угроз.
«Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – сказал Путин.
Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко наблюдали совместную тренировку ядерных сил двух стран в формате видеосвязи.
До этого Минобороны РФ сообщало, что с 19 по 21 мая проходят учения ядерных сил с участием Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации, а также части сил Ленинградского и Центрального военных округов. В Белоруссии учения начались 18 мая.