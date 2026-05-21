Путин: ядерная триада должна быть гарантом суверенитета РФ и Беларуси
Российская ядерная триада должна оставаться ключевым гарантом безопасности и суверенитета Союзного государства России и Белоруссии на фоне роста международной напряженности и появления новых угроз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной с белорусским коллегой Александром Лукашенко тренировки ядерных сил, передает «БелТА».
Путин также отметил, что ядерная триада обеспечит «решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне».
C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Участниками учений стали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. В ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.
Минобороны РФ также в рамках учений доставило ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. В министерстве уточнили, что личный состав ракетного соединения Союзного государства выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения всегда являются сигналом для государств. Они также остаются частью военного строительства, добавил представитель Кремля.