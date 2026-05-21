Путин и Лукашенко проводят тренировку ядерных сил по видеосвязи

Путин и Лукашенко проводят тренировку ядерных сил по видеосвязиБелорусский лидер находится в пункте управления минобороны
Президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи участвуют в совместной тренировке ядерных сил двух стран. Об этом сообщил близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».
По данным «БелТА», глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь в пункте управления министерства обороны. Перед этим ему было доложено о замысле проведения тренировки.
«Это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас [президентов]», – сказал Лукашенко Путину.
Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, однако располагают соответствующим вооружением и готовы защищать «совместное Отечество от Бреста до Владивостока».
Он также сообщил, что лично посетил объекты, задействованные в учениях, и оценил их состояние. «Я, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси – на востоке, в центре – все находятся в хорошем состоянии», – заявил Лукашенко, отметив, что российские генералы, с которыми он разговаривал, «довольны совместной работой».
До этого Минобороны РФ сообщало, что с 19 по 21 мая проходят учения ядерных сил с участием Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации, а также части сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Как отмечали в военном ведомстве, основными задачами учений стали совершенствование управления войсками, проверка готовности подразделений к выполнению задач по предотвращению агрессии и отработка действий по сдерживанию вероятного противника. Кроме того, сообщалось, что в ходе учений отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. О начале соответствующих учений минобороны республики сообщало 18 мая.