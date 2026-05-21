Главная / Политика /

Песков: любые военные учения являются сигналом для других стран

Военные учения всегда являются сигналом для государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые учения являются частью военного строительства», – добавил он.

С 19 по 21 мая в России проходят учения ядерных сил. Они будут сопровождаться пусками баллистических и крылатых ракет по полигонам.

В учениях примут участие более 64 000 военнослужащих, 7800 единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – ракетные подводные лодки стратегического назначения. Будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. О начале учений минобороны этой страны объявило 18 мая.

По словам главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, география учений говорит о том, что одна из их целей – сдерживание европейских стран НАТО. Но не только европейские недружественные страны являются приоритетными целями российских ядерных сил, говорит эксперт.

