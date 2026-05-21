Песков: любые военные учения являются сигналом для других стран

В учениях примут участие более 64 000 военнослужащих, 7800 единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – ракетные подводные лодки стратегического назначения. Будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. О начале учений минобороны этой страны объявило 18 мая.