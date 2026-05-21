Минобороны РФ в ходе учений доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы
В министерстве уточнили, что личный состав ракетного соединения Белоруссии выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Они также необходимы для снаряжения ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Участниками учений стали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. В ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.