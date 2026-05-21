Минобороны РФ в ходе учений доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы

Участниками учений стали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. В ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.