Минобороны РФ в ходе учений доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы

В рамках учений ядерных сил Минобороны РФ доставило ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оборонное ведомство.

В министерстве уточнили, что личный состав ракетного соединения Белоруссии выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Они также необходимы для снаряжения ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

C 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Участниками учений стали 64 000 военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь – атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. В ходе учения были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия в Белоруссии.

