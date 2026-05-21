Минобороны: ракетные комплексы и ВКС приняли участие в ядерных учениях
Минобороны РФ сообщило о новых эпизодах учения по подготовке и применению ядерных сил. Об этом оборонное ведомство сообщило в Мах.
Ракетные войска стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и центрального военных округов в рамках учебных мероприятий привели в готовность к пуску ядерных ракет.
Подразделения авиации Воздушно-космических сил отрабатывали снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Они также провели учение по вылету в назначенные районы патрулирования.
Минобороны сообщило, что ракетные комплексы вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на боевых позициях, а атомные подводные лодки вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.
Оборонное ведомство информировало, что учения будут сопровождаться пусками баллистических и крылатых ракет по полигонам, в них примут участие более 64 000 военнослужащих, 7800 единиц техники, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь – ракетные подводные лодки стратегического назначения. В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии, – о начале такого учения министерство обороны этой страны объявило 18 мая.