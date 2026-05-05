Reuters: ядерной программе Ирана нанесен незначительный ущерб

Reuters: ядерной программе Ирана нанесен незначительный ущербОценки сроков, необходимых Тегерану для создания ядерного оружия, не изменились за два месяца войны
За два месяца конфликта США и Ирана ядерной программе Тегерана был нанесен лишь незначительный ущерб. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные американской разведки.
По информации агентства, оценки сроков, необходимых Тегерану для создания ядерного оружия, практически не изменились. Еще летом 2025 г. аналитики считали, что удары США и Израиля отодвинули этот момент примерно на год, и эти оценки остаются актуальными.
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, основное внимание США было сосредоточено на обычных военных целях. Израиль при этом атаковал и ряд значимых ядерных объектов, но это не привело к существенному пересмотру оценок.
Источники Reuters отмечают, что для значительного замедления ядерной программы может потребоваться уничтожение или изъятие запасов высокообогащенного урана (HEU), которые остаются у Ирана.
При этом оценка реального потенциала Тегерана остается сложной задачей даже для ведущих разведслужб мира. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что удары по системам ПВО ослабили способность Ирана защищать свои ядерные объекты.
Дополнительным фактором неопределенности стала ликвидация израильскими силами ведущих иранских ученых. Бывший инспектор ООН по ядерной программе Дэвид Олбрайт отметил, что это могло повлиять на способность страны создать работоспособное оружие.
Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.
Согласно данным Axios, иранское предложение предусматривает продление прекращения огня на длительный срок или полноценный договор о завершении войны. Переговоры по ядерной программе при этом предлагается отложить.