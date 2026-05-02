WSJ: Иран выдвинул США новое предложение по мирной сделке

«Иран уведомил посредников о готовности сесть за стол переговоров в Пакистане уже в начале следующей недели, если Штаты будут заинтересованы новым предложением», – пишет WSJ. Ранее Тегеран настаивал на снятии блокады портов для начала переговоров. Собеседники газеты утверждают, что теперь иранская сторона предлагает обсуждать открытие пролива параллельно с гарантиями о прекращении атак и снятии блокады.