WSJ: Иран выдвинул США новое предложение по мирной сделке
Тегеран передал Вашингтону свежие условия прекращения военного конфликта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Исламская республика готова обсудить открытие Ормузского пролива одновременно с гарантиями США прекратить атаки и снять блокаду.
«Иран уведомил посредников о готовности сесть за стол переговоров в Пакистане уже в начале следующей недели, если Штаты будут заинтересованы новым предложением», – пишет WSJ. Ранее Тегеран настаивал на снятии блокады портов для начала переговоров. Собеседники газеты утверждают, что теперь иранская сторона предлагает обсуждать открытие пролива параллельно с гарантиями о прекращении атак и снятии блокады.
Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.
Согласно данным Axios, иранское предложение предусматривает продление прекращения огня на длительный срок или полноценный договор о завершении войны. Переговоры по ядерной программе при этом предлагается отложить.
При этом 1 мая Белый дом сообщил спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, что считает войну с Ираном завершенной, несмотря на присутствие американских военных в регионе.