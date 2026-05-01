Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Главная / Политика /

Axios: Иран передал США новые поправки к мирному соглашению

Ведомости

Иран передал США свой ответ на последние предложения по соглашению о завершении войны, контакт осуществляется через посредников из Пакистана. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По его данным, ответ был направлен 30 апреля.

29 апреля президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования США по ядерной программе. Как напоминает издание, Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.

В тот же день Press TV писал, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. «Продолжающиеся морское пиратство и бандитизм в форме так называемой блокады встретят военный ответ», – отметил источник канала.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её