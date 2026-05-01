Axios: Иран передал США новые поправки к мирному соглашению

29 апреля президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования США по ядерной программе. Как напоминает издание, Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.