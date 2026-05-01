Axios: Иран передал США новые поправки к мирному соглашению
Иран передал США свой ответ на последние предложения по соглашению о завершении войны, контакт осуществляется через посредников из Пакистана. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
По его данным, ответ был направлен 30 апреля.
29 апреля президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что Вашингтон намерен сохранять морскую блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку, учитывающую требования США по ядерной программе. Как напоминает издание, Трамп отклонил предложение Ирана сначала открыть Ормузский пролив, а переговоры по ядерной программе отложить на более поздний этап.
В тот же день Press TV писал, что Иран готов применить «практические и беспрецедентные» военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе. «Продолжающиеся морское пиратство и бандитизм в форме так называемой блокады встретят военный ответ», – отметил источник канала.