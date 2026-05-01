Трамп: иранцы просят того, с чем я не могу согласиться

Трамп: иранцы просят того, с чем я не могу согласитьсяПереданные Тегераном поправки к мирному соглашению не устроили Вашингтон
Президент США Дональда Трамп недоволен последним предложением Ирана по проекту мирной сделки. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, трансляцию брифинга вел телеканал Fox News.
Американский лидер не уточнил, что именно его не устраивает в предложении Тегерана. Он выразил опасения, что официальные лица Ирана никогда не придут к мирному соглашению путем переговоров.
«Руководство очень разрознено. Там две-три группы, может быть, четыре, и руководство очень разрознено. И при этом все они хотят заключить сделку, но у них у всех все не в порядке», – отметил Трамп.
По словам американского лидера, иранцы «просят того, с чем нельзя согласиться».
1 мая журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал США свой ответ на последние предложения по соглашению о завершении войны, контакт осуществляется через посредников из Пакистана. Позже иранское агентство IRNA подтвердило эту информацию.
29 апреля президент США поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана. Газета The Wall Street Journal писала, что речь о «рискованной попытке заставить Тегеран капитулировать в ядерном вопросе». На последних встречах, включая совещание в ситуационном центре 27 апреля, Трамп решил продолжить давление на экономику Ирана и препятствовать экспорту нефти, блокируя судоходство в иранских портах.