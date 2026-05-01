Сколько может продлиться война с Ираном без согласия конгресса

Сколько может продлиться война с Ираном без согласия конгрессаС 8 апреля объявлено перемирие, но США продолжают блокировать иранские порты
Срок в 60 дней, в течение которого президент США Дональд Трамп по американским законам может вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса, истек 1 мая (по другим подсчетам – 29–30 апреля).
Конгрессмены-демократы начали готовить иск против Трампа, если он продолжит вести войну. Подготовку инициативы подтвердили 30 апреля Times сенатор-демократ Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ Тед Лью. «Президент должен столкнуться с фактом нарушения закона, и суд – один из инструментов», – сказал Блюменталь.
При этом с 8 апреля действует перемирие: американцы не бомбят цели в Иране. Но с 12 апреля ВМС США ведут блокаду иранских портов, задержав одно и развернув 31 судно, по данным американского Центрального командования (CENTCOM).
Что говорят законы
По конституции США исключительное право объявления войны принадлежит конгрессу и только с одобрения и палатой представителей, и сенатом.
Но последний раз США объявляли войну Японии и Германии 85 лет назад – 8 декабря 1941 г. после нападения на Перл-Харбор. С тех пор использование американских вооруженных сил не считается войнами.
Попытка демократов оспорить в конгрессе ведение боевых действий против Ирана без одобрения конгрессменов со ссылкой на конституцию США уже провалилась четырежды за март – апрель. Она натолкнулась на сопротивление республиканцев.
Фактически, в отсутствие прецедентов объявления войны с 1941 г. применение вооруженной силы за рубежом узурпировал президент США – верховный главнокомандующий по конституции страны. С 1975 г. по март 2017 г. президенты США представили 168 докладов конгрессу об использовании вооруженных сил за рубежом и лишь в 50 случаях запрашивал одобрения у конгресса.
К этому президента США принудили ограничения конгресса. В 1973 г. на завершающем этапе необъявленной войны во Вьетнаме палата представителей и сенат приняли «Резолюцию о военных действиях». Документ, равносильный федеральному закону, требует, чтобы президент США «во всех возможных случаях» консультировался с конгрессом перед тем, как направить вооруженные силы страны за рубеж, начать военные действия или подвергнуть их угрозе вовлечения в военные действия.
Начать военную операцию без оглядки на конгресс президент США может, письменно оповестив его за 48 часов, а продолжать ее – 60 дней. Но у главы государства есть право на вывод войск 30 дней. И если администрация захочет сочетать выход с применением силы, президенту нужно объяснить конгрессу, что есть «неизбежная военная необходимость». То есть продлить войну под видом завершения.
На резолюцию 1973 г. накладывается другая, от 2001 г., – «О разрешении применения военной силы» (AUMF) против тех, кто поддержал теракты 11 сентября. Документ тоже принят обеими палатами конгресса после атак в Нью-Йорке и Вашингтоне. К 2021 г. она использована как санкция на операции в 22 странах, включая операцию в Ираке в 2003–2011 г. Попытка прекратить действие документа в 2017 г. провалилась.
Что говорят эксперты
Пока президент США действует легитимно – он вполне может воевать с Исламской Республикой без согласования с конгрессом 60 дней по резолюции 1973 г., так как уведомил конгрессменов письменно за 48 часов через госсекретаря Марка Рубио, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
Американист также уверен, что Белый дом способен продлить операцию и до конца мая под предлогом удовлетворения «неизбежных военных потребностей» (unavoidable military necessity) в период вывода войск: «Под категорию которых попадает все что угодно, включая вывод из региона боевой техники и военнослужащих».
По мнению партнера адвокатского бюро NSP Ильи Рачкова, объявленное 8 апреля и действующее перемирие не отменяет 60-дневный (или 90-дневный) «таймер»: «ВМС США ведут блокаду. В блокаде применяются вооруженные силы и вооружение. Блокада может расцениваться и как законное средство войны или вооруженного конфликта, и как акт агрессии по международному гуманитарному праву».
Пока действовал срок резолюции 1973 г., республиканское большинство блокировало инициативы демократов, сохраняя за Трампом право продолжать операцию, говорит Кошкин. Но по истечении 90-дневного срока президент должен заручиться поддержкой конгресса, отмечает американист: «С конца мая у оппозиционных демократов появляются реальные рычаги давления на Белый дом»
Гипотетически и 90-дневный дедлайн можно сдвинуть дальше «вправо», если администрации Трампа удастся найти другие «лазейки» и «подогнать» под свои нужды размытые формулировки законодательства, отмечает Кошкин. Например, она может представить действия как лимитированную, точечную или оборонительную «военную операцию» в ответ на неизбежную угрозу национальной безопасности с опорой на прецедент «антитеррористического» AUMF, указывает американист.
«Трамп, покинув Белый дом после первого срока, уже обращался к этим положениям летом 2021 г. для оправдания не согласованного с конгрессом убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 г. в Багдаде. В нынешней ситуации конгресс вновь может оказаться бессильным», – допускает Кошкин.
Но президенту с конца мая будет сложнее продвигать свою повестку: попытки обосновать продолжение войны могут затянуться при поляризации на Капитолии вплоть до подачи исков законодателей. «Важным фактором может стать рост общественного недовольства, включая риски углубления раскола среди трампистов. Это станет проверкой на прочность не только полномочий президента с его хрупкими рейтингами, но и Конституции США», – говорит Кошкин.
Трамп пытается нащупать законодательные границы президентской власти, признает Рачков: «Однако в США есть суд, который определит эти границы. Проблема в том, что суд – крайне небыстрое средство решения вопроса».