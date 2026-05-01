Сколько может продлиться война с Ираном без согласия конгресса

На резолюцию 1973 г. накладывается другая, от 2001 г., – «О разрешении применения военной силы» (AUMF) против тех, кто поддержал теракты 11 сентября. Документ тоже принят обеими палатами конгресса после атак в Нью-Йорке и Вашингтоне. К 2021 г. она использована как санкция на операции в 22 странах, включая операцию в Ираке в 2003–2011 г. Попытка прекратить действие документа в 2017 г. провалилась.