Трамп сообщил об окончании войны с Ираном

Начать военную операцию без оглядки на конгресс президент США может, письменно оповестив его за 48 часов, а продолжать ее – 60 дней. Атаки США и Израиля на Иран начались 28 февраля. Вашингтон объяснил военную агрессию тем, что Тегеран работает над восстановлением своей ядерной программы. Трамп пообещал полностью уничтожить ракетную промышленность страны. По оценке Financial Times, американцы потратили на войну с Ираном около $30 млрд.