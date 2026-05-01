Трамп сообщил об окончании войны с Ираном

Трамп сообщил об окончании войны с ИраномБелый дом не стал запрашивать разрешение на продолжение операции сверх срока
Белый дом сообщил спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли в письме, что считает войну с Ираном «завершенной», несмотря на присутствие американского военного контингента в регионе. Об этом сообщает Associated Press.
Президент США Дональд Трамп начал войну с Ираном без одобрения Конгресса, отмечает агентство. Сегодняшнее заявление Белого дома может помочь обойти установленное законом ограничение: президент обязан получить разрешение парламента, если боевые действия длятся дольше 60 дней. Этот срок истек 1 мая.
В письме Трамп подчеркнул, что со стороны Ирана исходит «значительная угроза», тем самым дав понять, что военные действия могут продолжиться.
30 апреля Times писала, что конгрессмены-демократы начали готовить иск против Трампа, если он продолжит вести войну. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил газете: «Президент должен столкнуться с фактом нарушения закона, и суд – один из инструментов».
Начать военную операцию без оглядки на конгресс президент США может, письменно оповестив его за 48 часов, а продолжать ее – 60 дней. Атаки США и Израиля на Иран начались 28 февраля. Вашингтон объяснил военную агрессию тем, что Тегеран работает над восстановлением своей ядерной программы. Трамп пообещал полностью уничтожить ракетную промышленность страны. По оценке Financial Times, американцы потратили на войну с Ираном около $30 млрд.