Конференция по ДНЯО не смогла утвердить итоговый документ
Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла утвердить итоговый документ, заявил МИД России по завершении мероприятия.
Как сообщили в ведомстве, конференция вскрыла острые противоречия между многими государствами-участниками. Серьезнейшим препятствием, по мнению российской стороны, стала агрессия Израиля и США против Ирана, осуществленная якобы для «защиты» режима нераспространения.
Российская делегация на конференции выступала за закрепление положений о недопустимости ядерной войны, за сохранение объективного и деполитизированного контрольного механизма МАГАТЭ, а также за неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии. Москва также указала на безальтернативность вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как единственного пути к полному запрету ядерных испытаний.
Благодаря усилиям постоянного представителя Вьетнама при ООН, посла До Хунг Вьета при поддержке ответственных государств удалось выработать близкий к принятию консенсусом проект итогового документа. Однако из-за неурегулированных вопросов – ввиду жестких установок США и их союзников – документ не представили на утверждение. В МИД РФ подчеркнули, что отсутствие итогового документа не ставит под сомнение вотребованность самого договора, который остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия.
В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России принципиально все, что касается ДНЯО.
ДНЯО регулирует три области: нераспространение ЯО, мирный атом и разоружение. Ядерные державы – участницы договора обязались не передавать никому ядерное оружие или контроль над ним.