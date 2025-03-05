Как изменился баланс ядерных сил после вступления в силу ДНЯО

Совокупные мировые запасы ядерного оружия на 1970 г., когда ДНЯО вступил в силу, составляли, по данным Федерации американских ученых, почти 39 000 ед. У США тогда было чуть более 26 000 боезарядов, у СССР – свыше 11 700. Несмотря на наличие пункта в договоре о разоружении, СССР продолжил наращивать свой ядерный арсенал, увеличив количество боеголовок к 1986 г. в 3,4 раза – до 40 159 ед. Запасы США сократились на тот момент до 23 317 ед. Совокупные запасы человечества тогда достигли своего пика (70 374 ед.), после чего начали последовательно сокращаться. С окончанием холодной войны темпы разоружения резко ускорились. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2024 г., совокупные запасы ядерного оружия составили 12 121 ед., а без учета списанных (то есть подлежащих утилизации) боеголовок – 9585 ед. Это в 7,3 раза меньше, чем в 1986 г., и в 4 раза меньше, чем на момент подписания ДНЯО в 1970 г.