Как изменился баланс ядерных сил после вступления в силу ДНЯО

Как изменился баланс ядерных сил после вступления в силу ДНЯОДоговор о нераспространении ядерного оружия заработал 55 лет назад
5 марта 1970 г. вступило в силу ключевое международное соглашение, направленное на сокращение рисков начала ядерной войны, – Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Документ был разработан Комитетом по разоружению ООН, одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 г. и открыт для подписания с 1 июля того же года. 24 ноября 1969 г. договор ратифицировал СССР. 5 марта 1970 г., после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран, он вступил в силу. Участником договора является 191 государство, его не подписали Индия, Пакистан, Израиль (все три, как считается, обладают ядерным оружием) и Южный Судан. В 2003 г. из ДНЯО вышла Северная Корея, но ее продолжают рассматривать как страну-участницу, поскольку этот шаг не был корректно оформлен с юридической точки зрения.
О чем соглашение
Договор затрагивает три сферы: нераспространение ядерного оружия, международное сотрудничество по мирному использованию атомной энергии и разоружение. Участники ДНЯО, обладающие ядерным потенциалом (таковыми в документе называются те, кто произвел и испытал его до 1 января 1967 г., то есть США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), обязались не передавать его или контроль над ним кому-либо. Страны также договорились не помогать, не поощрять и не побуждать любое другое государство к производству или приобретению соответствующего оружия или аналогичных взрывных устройств. Страны, не обладающие ядерным оружием, обязались не принимать, не производить и не приобретать его.
Соглашение не затрагивает право участников на развитие исследования и использования ядерной энергии в мирных целях. При этом участники договора обязуются способствовать наиболее полному обмену оборудованием, материалами и научными данными о мирном атоме.
Статья VI ДНЯО фиксирует обязательство каждого участника «в духе доброй воли» вести переговоры о мерах по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению, а также о заключения договора о «всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем». Ответственность по проведению проверки соблюдения положений договора была возложена на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). ДНЯО первоначально не был бессрочным соглашением, но стал таковым в 1995 г.
В июне 1968 г. в качестве дополнений к документу выступили заявления СССР, США и Великобритании о гарантиях безопасности неядерных государств и резолюция 225 СБ ООН. В резолюции говорится, что в случае ядерного нападения или угрозы такого нападения на неядерное государство Совбез ООН, его постоянные члены, располагающие ядерным оружием (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. – «Ведомости»), «должны действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии».
Соотношение ядерных сил сегодня
Совокупные мировые запасы ядерного оружия на 1970 г., когда ДНЯО вступил в силу, составляли, по данным Федерации американских ученых, почти 39 000 ед. У США тогда было чуть более 26 000 боезарядов, у СССР – свыше 11 700. Несмотря на наличие пункта в договоре о разоружении, СССР продолжил наращивать свой ядерный арсенал, увеличив количество боеголовок к 1986 г. в 3,4 раза – до 40 159 ед. Запасы США сократились на тот момент до 23 317 ед. Совокупные запасы человечества тогда достигли своего пика (70 374 ед.), после чего начали последовательно сокращаться. С окончанием холодной войны темпы разоружения резко ускорились. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2024 г., совокупные запасы ядерного оружия составили 12 121 ед., а без учета списанных (то есть подлежащих утилизации) боеголовок – 9585 ед. Это в 7,3 раза меньше, чем в 1986 г., и в 4 раза меньше, чем на момент подписания ДНЯО в 1970 г.
По данным SIPRI, ядерное оружие по состоянию на январь 2024 г. есть у девяти стран: США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, КНДР и Израиля.
На долю России и США по-прежнему приходится большая часть всех боеголовок – в 2024 г. два государства обладали 84,4% всех ядерных боезарядов в мире. При этом количество развернутых боеголовок примерно одинаково: 1710 у России и 1770 у США. Различия, по данным SIPRI, наблюдаются в соотношении запасов стратегического и тактического оружия: если у РФ 64,4% зарядов являются стратегическими, то у США – 94,6%.
Еще одним важным соглашением в рамках отказа человечества от ядерной гонки вооружений стал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был открыт для подписания в сентябре 1996 г., с того момента его подписали 185 стран, а 170 – его ратифицировали. Россия утвердила соглашение, США – нет. Впрочем, по данным Ассоциации по контролю над вооружениями, США с 1992 г. больше не проводили ядерных испытаний (СССР последний пуск провел в 1990 г., Россия не проводила). Всего в истории было проведено 2056 ядерных испытательных пусков.
Несмотря на последовательное сокращение мирового ядерного арсенала и отсутствие испытаний со стороны крупнейших ядерных держав, вероятность ядерного конфликта по-прежнему оценивается многими как высокая. Так, в этом году совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул стрелки «часов Судного дня» на одну секунду ближе к полуночи, символизирующей ядерную катастрофу. Теперь они показывают 23:58:31.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин объявил о приостановке выполнения российской стороной Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Это соглашение предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц. Москва, подчеркнул тогда президент, не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США.
В марте 2023 г. Путин анонсировал размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Президент тогда сравнил эти шаги с действиями США, которые передают ядерное оружие своим союзникам. МИД РФ уточнял, что такой шаг не нарушает ДНЯО, поскольку Минск не получает контроль над вооружением. Уже в апреле Россия передала Белоруссии первый оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. В мае министры обороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Путин 29 февраля 2024 г. в послании Федеральному собранию говорил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения Москвы на Украине, он невозможен.
В ноябре 2024 г. указом президента были внесены изменения в ядерную доктрину России. Условием применения ядерного оружия с того момента называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства. В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. Ранее в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты. Концептуально ядерная доктрина была объявлена адаптивным документом, который должен реагировать на изменения обстановки.
В октябре 2024 г. президент Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры о ядерном оружии с Россией, КНДР и Китаем. Он добавил, что странам невыгодно препятствовать сокращению ядерных арсеналов. В декабре заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер утверждал, что Вашингтон готов укрепить боеготовность своих ядерных сил, если Россия продолжит отказываться от диалога или не будет соблюдать ДСНВ.
В январе 2025 г. МИД Ирана объявил, что если западные страны запустят механизм (snapback) возврата санкций Совбеза ООН по соглашению об иранской ядерной сделке, то Тегеран выйдет из ДНЯО, тем самым сняв с себя международное обязательство не иметь такого вооружения.
Президент США Дональд Трамп называл в феврале недопустимым применение атомного оружия и расширение клуба ядерных держав. Он также выразил уверенность в плодотворности будущих переговоров Вашингтона с Москвой и Пекином по денуклеаризации.